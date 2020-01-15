Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию"

Присутствовавший в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве при оглашении ежегодного послания президента России Федеральному Собранию РФ глава Крыма Сергей Аксенов считает произнесенную речь президента "руководством к действию" для органов государственной власти и должностных лиц всех уровней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы республики, озвученные Путиным инициативы в социальной сфере, демографии, образовании, здравоохранении являют собой наглядный пример политики, нацеленной на "высшую ценность": "человека и его интересы, его благосостояние".

- Это и меры по поддержке семей с детьми, педагогов, развитию системы социальных контрактов, и важные изменения в системе подготовки медицинского образования, направленные на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении, - отметил Аксенов. - И, конечно, это предложения закрепить в Конституции нормы, связанные с регулярной индексацией пенсий и размерами минимального размера оплаты труда.

Глава Крыма выразил убеждение в том, что на региональном уровне власти должны выполнить поручения главы государства "в максимально сжатые сроки".

- Как отметил Владимир Владимирович, темпы изменений должны нарастать с каждым годом, - подчеркнул Аксенов.

Глава региона также поддержал предложение президента усилить роль губернаторов при принятии решений федерального значения и назвал эту инициативу "очень актуальной для Крыма".

- Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства, - уверен руководитель республики. При этом Аксенов согласился с тем, то одной из главных основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми и погруженность в работу с гражданами.

- Сильную и благополучную Россию мы сможем построить только с учетом мнения людей, - напомнил он высказывание президента.