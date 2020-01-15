Новости

Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
Полиция задержала мужчину, взявшего девушку в заложницы в "Москва-Сити" 17:33
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост 17:25
Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри 17:16
В Австрии хотели привести к присяге новобранцев в Маутхаузене 17:12
Курс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства 17:12
Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец" 17:10
Россияне стали массово пересаживаться на китайские автомобили 17:00
Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию 16:55
Рязанский: Законы по маткапиталу могут быть приняты в феврале 16:53
СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста Соболева из "Крыльев Советов" 16:51
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году 16:50
В Японии нашли замок выдающегося самурая 16:50
Галина Карелова: Президент почувствовал запрос на рост качества жизни 16:33
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет 16:24
Частный вертолет экстренно сел в Московской области 16:20
Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 17:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Присутствовавший в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве при оглашении ежегодного послания президента России Федеральному Собранию РФ глава Крыма Сергей Аксенов считает произнесенную речь президента "руководством к действию" для органов государственной власти и должностных лиц всех уровней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: iStock
Путин заявил о необходимости повысить качество жизни крымчан

По словам главы республики, озвученные Путиным инициативы в социальной сфере, демографии, образовании, здравоохранении являют собой наглядный пример политики, нацеленной на "высшую ценность": "человека и его интересы, его благосостояние".

- Это и меры по поддержке семей с детьми, педагогов, развитию системы социальных контрактов, и важные изменения в системе подготовки медицинского образования, направленные на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении, - отметил Аксенов. - И, конечно, это предложения закрепить в Конституции нормы, связанные с регулярной индексацией пенсий и размерами минимального размера оплаты труда.

Глава Крыма выразил убеждение в том, что на региональном уровне власти должны выполнить поручения главы государства "в максимально сжатые сроки".

- Как отметил Владимир Владимирович, темпы изменений должны нарастать с каждым годом, - подчеркнул Аксенов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Аксенов рассказал о способах повысить уровень жизни в Крыму

Глава региона также поддержал предложение президента усилить роль губернаторов при принятии решений федерального значения и назвал эту инициативу "очень актуальной для Крыма".

- Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства, - уверен руководитель республики. При этом Аксенов согласился с тем, то одной из главных основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми и погруженность в работу с гражданами.

- Сильную и благополучную Россию мы сможем построить только с учетом мнения людей, - напомнил он высказывание президента.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году