Группа британских офицеров четыре дня будет колесить по городку, полигону и другим объектам 68-го танкового полка Южного военного округа, штаб которого находится в поселке Персиановский Ростовской области.

В граничащий с Украиной регион России они приехали для международной инспекции - такой контроль предусмотрен Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Британцы должны убедиться, что танковый полк живет обычной жизнью и не предпринимает никаких действий, угрожающих соседнему государству. Наши военные этой санкционированной проверке не препятствуют.

Более того, они за свой счет и на своем транспорте готовы возить английских коллег по гарнизону, показывать и рассказывать им о стоящих на вооружении части модернизированных танках Т-72Б3 и другой боевой технике.

Понятно, что выбор на 68-й танковый полк пал не случайно. Эта воинская часть дислоцируется примерно в 40 километрах от границы с Украиной, точнее говоря, с Луганской областью, где расположена оппозиционная Киеву ЛНР.

Судя по многочисленным предыдущим международным инспекциям в этом южном регионе России, британских контролеров в первую очередь интересует, не оказывает ли местная танковая часть военную помощь самопровозглашенной республике.

Собрать подобный компромат на российских солдат и офицеров зарубежные визитеры не раз пытались в прошлые годы в других полках и дивизиях ЮВО. Ничего у них не получилось. Представить доказательства участия регулярных частей Российской армии в боевых действиях на территории Украины они по возвращении домой не смогли.

68-й танковый полк полностью боеготов, хорошо вооружен и обустроен, но сейчас он, как и другие полки и дивизии Южного военного округа, занимается исключительно мирной боевой учебой.

Впрочем, международному контролю наши генералы абсолютно не мешают: смотрите, расспрашивайте, снимайте. Но соблюдайте предусмотренное Венским документом ограничение - инспекторы не должны отвлекать личный состав от службы и занятий.