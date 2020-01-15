Кто сможет дооформить крымскую недвижимость в 2020 году

Госсовет Республики Крым своим законом с 1 января 2020 года продлил сразу нескольких действовавших на полуострове после его возвращения в состав РФ важнейших норм в сфере имущественных и земельных отношений, а также кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Корреспондент "РГ" выяснил, что дают собственникам принятые поправки в законы.

- Шестой ФКЗ давал возможность продлить особое регулирование в сфере земельных и имущественных отношений до 1 января 2023 года, - пояснила председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. - Но уже нет необходимости продлевать некоторые республиканские нормы до 2023 года. Поэтому после мониторинга и анализа мы определили те процессы, которые на самом деле требуют продления. В частности, до 1 марта 2021 года продлен упрощенный порядок оформления прав на индивидуальные жилые дома в рамках так называемой "дачной амнистии".

До 1 июля 2020 года продлено оформление права на земельные участки, начатого до принятия федерального конституционного закона, то есть до 2014 года.

- Эта норма осуществляется на основе невыполненных решений органов местного самоуправления и исполнительной власти, которые при Украине давали людям разрешения на разработку документации. Но перейти к следующему шагу они не успели. Был установлен срок дооформления до 1 сентября 2019 года, но в силу разных причин, в частности непринятых генпланов или моратория в ялтинском муниципалитете, многие не успели реализовать это свое право.

По данным комитета по земельным и имущественным отношениям Госсовета РК, в начале 2014 года на руках у крымчан было около 60 тысяч неисполненных решений местных органов власти об оформлении земельных участков и иных объектов недвижимости. Сейчас почти половина из них оформлена.

- Около 20 тысяч решений о выдаче земельных участков до сих пор не исполнены, - отметила Добрыня. - А остальные претенденты могут до 1 июля 2020 года подать заявление, далее срок этой процедуры уже не ограничен.

Также крымские законодатели продлили до 1 января 2021 года срок упрощенного порядка выдела земельных долей и паев.

- И здесь были объективные причины, не позволившие крымчанам уложиться в обозначенные сроки, - комментирует Добрыня. - Это и наложение границ земельных участков, и оцифровка архивов, и допущенные при Украине ошибки (например, когда людям выделяли участки меньшей площади, чем предусмотрено законом - и таких около 300). И теперь норма позволяет до 1 января 2021 года в упрощенном порядке выделять в натуре земельные паи.

До 1 января 2021 года продлены и нормы Закона Республики Крым N 66-ЗРК/2015, предусматривающие предоставление гаражным кооперативам в аренду без торгов земельных участков государственной или муниципальной собственности, в границах которых эти гаражи были расположены до вступления в силу федерального конституционного закона.

- Все гаражные кооперативы до 1 июля 2020 года должны подать заявления на предоставление земельного участка, - пояснила Добрыня. - Процедуры прописаны, "дорожная карта" есть, и все знают, как действовать.

По решению Госсовета до 1 января 2022 года будут действовать нормы Закона Республики Крым N 320-ЗРК/2016, предусматривающие предоставление земельных участков садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.

- Мониторинг показывает, что этот закон очень востребован и замечательно работает, тщательно прописаны инструкции для садоводов на все возможные случаи, и многие сейчас в процессе оформления земли. Заявления необходимо подать до 1 января 2022 года.

Внесены изменения и в нормы Закона N 66-ЗРК/2015, которые улучшают условия и порядок предоставления земельных участков льготным категориям граждан, в частности многодетным семьям и лицам, воспитывающим ребенка-инвалида. Многодетные и семьи детей-инвалидов смогут получить земельный участок, если у них есть в собственности жилплощадь, на которой они вместе живут.

- Это была моя инициатива и поправка, и, слава богу, ее поддержали, - уточнила Евгения Добрыня. - Если многодетная семья живет в квартире или в квартире на земле, она сможет получить участок. Но если у многодетной семьи уже есть земельный участок, то права получить еще один у них нет.

Интересно, что за родителями (усыновителями) право получения участка в собственность будет сохраняться до момента реализации этого права, независимо от достижения детьми 18 лет (а в случае обучения детей - независимо от достижения ими 23 лет).

Тем временем

С 2020 года в Крыму земельный налог, который предстоит уплатить в 2021 году, начнут исчислять исходя из кадастровой стоимости. Как сообщили "РГ" в УФНС по РК, кадастровая стоимость земельных объектов более справедливая, сопоставима с рыночной и определена с учетом их местоположения и качественных характеристик.

Налоговым кодексом предусмотрен коэффициент, ограничивающий ежегодный рост величины налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. К примеру, применяя при исчислении земельного налога кадастровую стоимость, даже если она больше нормативной, рост налога не превысит 10 процентов от суммы, исчисленной за прошлый налоговый период. Особого увеличения налоговой нагрузки крымчане на себе не ощутят.

Также вводится вычет, уменьшающий земельный налог для предпенсионеров на кадастровую стоимость 600 квадратных метров на один земельный участок.

За 2019 год земельный налог будет исчислен исходя из нормативной оценки.