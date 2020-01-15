На Кубани сошли с рельсов два вагона со спецгрузом

В Крымском районе Кубани на железнодорожной станции Киевский сошли с рельсов два вагона, перевозившие спецгруз.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту схода двух вагонов со спецгрузом на станции Киевский Северо-Кавказской железной дороги назначена доследственная проверка. По предварительным данным, пострадавших и утечки груза нет", - сказали в ведомстве, не уточнив, какой конкретно груз находился в вагонах.

Сейчас на место происшествия выехали следователи для выяснения всех обстоятельств случившегося.