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15.01.2020 09:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые "передвинули" время изобретения конского седла

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Южного научного центра РАН установили, что жесткое конское седло изобрели на несколько столетий раньше, чем до сих пор считалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой доктора исторических наук Сергея Лукьяшко.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Доныне полагали, что седла появились в III веке нашей эры. Донские исследователи "передвинули" это событие в более глубокую древность. Именно благодаря такому элементу амуниции люди смогли перемещаться на значительные расстояния.

Авторство изобретения приписывали гуннам. Новые материалы свидетельствуют о том, что конструкция появилась еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры.

К такому выводу археологов подтолкнули данные из раскопок в Керчи и в Александропольском кургане на Украине. Там были обнаружены скелеты коней с полуистлевшими остатками седел с деревянной основой.

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