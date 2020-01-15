Новости

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми 12:02
Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот 12:00
Сергей Шойгу может стать почетным гражданином Московской области 11:46
Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда" 11:44
В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном 11:44
Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым 11:42
Психолог рассказала о пользе сборников готовых домашних заданий 11:38
В Дагестане число отравившихся питьевой водой выросло до 75 человек 11:29
Актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш покончил с собой 11:28
Москвичи смогут повлиять на развитие МЦД 11:24
Жители российских городов увидят Послание президента на медиафасадах 11:21
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии 11:21
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России 11:18
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию 11:15
Крымчане смогут перейти к местным операторам мобильной связи 11:11
Беспилотники "Яндекса" испытали в Лос-Анджелесе 11:08
Украина попросила Иран передать ей черные ящики сбитого Boeing 11:04
Названы сроки проведения Гран-при России "Формулы-1" в Сочи 11:01
Волгоградца осудили за вовлечение подростка в сбыт наркотиков 11:00
Пассажира самолета Москва - Екатеринбург наказали за курение на борту 11:00
На Камчатке школьникам пришлось питаться в кабинете труда 11:00
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую неделю назад школьницу 10:58
В 2019 году в "Артеке" отдохнули дети из 86 стран 10:54
УАЗ выпустит "антарктическую" версию "Патриота" 10:45
На Кубани за год реконструируют 85 гектаров чайных плантаций 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 2019 году в "Артеке" отдохнули дети из 86 стран

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек". Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек".
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек".

В течение 2019 года в международном детском центре "Артек" организовали отдых для детей из 86 стран, которые стали участниками тематических смен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МДЦ.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Дети впервые приехали в "Артек" на поезде по Крымскому мосту

В прошлом году дети поучаствовали в разнообразных тематических программах, например, в мастер-классе "Мюзикл вместе", финале всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", международной смене юных дипломатов "Дети - послы мира!", международном фестивале культуры и национальных видов спорта, инженерном соревновании по виртуальной и дополненной реальности "Новая реальность".

В пресс-службе подчеркнули, что ежегодно "Артек" посещают дети из Сирии, чей отдых в центре в этом году будет зависеть от итогов конкурсного отбора. Для языковой адаптации иностранных детей в "Артеке" работают волонтеры-переводчики, студенты педагогических вузов и вожатые.

В 2018 году в "Артеке" отдохнули дети из 82 государств.

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию
МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам