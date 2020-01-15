В 2019 году в "Артеке" отдохнули дети из 86 стран

В течение 2019 года в международном детском центре "Артек" организовали отдых для детей из 86 стран, которые стали участниками тематических смен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МДЦ.

В прошлом году дети поучаствовали в разнообразных тематических программах, например, в мастер-классе "Мюзикл вместе", финале всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", международной смене юных дипломатов "Дети - послы мира!", международном фестивале культуры и национальных видов спорта, инженерном соревновании по виртуальной и дополненной реальности "Новая реальность".

В пресс-службе подчеркнули, что ежегодно "Артек" посещают дети из Сирии, чей отдых в центре в этом году будет зависеть от итогов конкурсного отбора. Для языковой адаптации иностранных детей в "Артеке" работают волонтеры-переводчики, студенты педагогических вузов и вожатые.

В 2018 году в "Артеке" отдохнули дети из 82 государств.