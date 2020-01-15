В Крыму школьник попал в больницу после падения футбольных ворот

В школе села Новопокровка в Крыму во время урока физкультуры на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота, использовавшиеся для игры в мини-футбол. Первые следственные действия говорят об очевидной халатности сотрудников школы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

ЧП произошло во время урока физкультуры у второклассников. По предварительным дынным, ворота не были закреплены, из-за чего и не устояли во время игры. А изготовлены они были, как выяснилось, кустарным способом.

Мальчик с травмой головы доставлен в детскую больницу Симферополя, где ему оказана вся необходимая помощь. СК начал проверку по факту происшествия. Следователи Кировского межрайонного следственного отдела осмотрели место происшествия и провели необходимые первоначальные следственные действия с использованием манекена.

- Будут тщательно изучены все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе крымского ГСУ СК РФ. - Устанавливается круг должностных лиц, ответственных за безопасность школьников на спортивных занятиях, а также изготовитель ворот и законность их установки в образовательном учреждении.