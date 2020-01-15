В Севастополе открыли первую инженерную школу

Первая школа с инженерным уклоном открылась в Севастополе. Она находится на месте недостроенной гимназии, которую начали возводить в украинские годы, но так и не довели до ума. После возвращения Крыма в Россию школу включили в федеральную целевую программу развития полуострова и отстроили заново.

В школьные двери сегодня вошли 750 учеников. Раньше ребята учились далеко от дома, приходилось долго идти пешком или добираться на транспорте. В крупном микрорайоне Омега-2А своей школы не было.

- Здесь было построено полукруглое здание школы-коллегиума в три этажа, - вспоминает мама третьеклассника Вероника Лебедкина. - Заложили ее еще при украинском президенте Ющенко, и как мы знаем, хотели обучать особых патриотов Украины. Видимо, в таком стратегически важном городе как Севастополь, были очень нужны проукраински настроенные граждане. Но потом Ющенко ушел, деньги закончились, школа превратилась в "заброшку". Здесь собирались асоциальные личности, случались пожары. Все изменилось, когда пришла Россия. Старое здание снесли и построили новую школу. Да и весь район преобразился. Был пустырь, грязь, к дому невозможно подойти. А теперь начали строить дороги, появился детский садик, на подходе - вторая школа.

Родители и дети под впечатлением - подобных школ в Севастополе еще не было.

- Танцевальный класс, два спортзала, кабинеты полностью оснащены, укомплектованы, ничего не надо покупать, - делится Татьяна Орленкова. - Есть робототехника, медицинская лаборатория. Сын хочет стать врачом, поэтому мы очень рады открытию такой школы, да еще и рядом с домом.

К кабинетам физики и химии примыкают просторные лаборатории, оборудованные по последнему слову. Точные приборы, весы, микроскопы, автоклав, реактивы, расходные материалы. Вместо привычной доски - передвижная система с тремя поверхностями: меловой, маркерной и "умной", работающей вместе с проектором.

В медицинской лаборатории - цифровые микроскопы, макеты органов, скелета, сердечно-сосудистой системы человека. В лаборатории робототехники - конструкторы, датчики, сенсоры. Ребята смогут ее посещать с третьего класса, а когда освоят информатику и физику, то начнут собирать свои модели и программировать, смогут участвовать в соревнованиях.

- Наша задача - помочь детям выбрать жизненный путь, - говорит директор школы Ирина Крестинина.

В школу пришли четыре первых класса. Малышей набрали еще в сентябре, первое полугодие они отучились в соседней школе. В департаменте образования Севастополя говорят: школы в этом районе переполнены, учатся в две смены. Теперь их можно разгрузить.

По словам главы департамента образования Елены Богомоловой, для школы заранее определили профиль и подбирали педагогов. 40 процентов из них приехали из других регионов, а 10 процентов составили молодые специалисты - выпускники Севастопольского государственного университета. Вуз разработал проект "Школа под ключ" и будет готовить педагогов для системы образования Севастополя, сообщил ректор Владимир Нечаев.

В школе открыты два профильных десятых класса - инженерный и медицинский. Ребят набирали по результатам ОГЭ, смотрели на оценки по профильным предметам.

- Я услышал об этой школе и записался через интернет, на сайте школы, - рассказывает ученик инженерного класса Вадим Вовк. - Интересуюсь математикой и хотел бы улучшить свои знания. Внутри столько всего интересного, не меньше недели уйдет, чтобы все изучить. Большая красивая библиотека, лаборатории, подъемники и лифт для детей-колясочников.

Сделан акцент на дополнительном и внеурочном образовании. Ученики смогут посещать секцию шахмат, класс робототехники, фотолабораторию, тренажерный зал. Уделено внимание и отдыху. На каждом этаже созданы зоны рекреации с диванчиками, а для малышей, которые останутся в продленке, - игровая комната и спальня.

Есть даже специальный шкафчик для зарядки телефонов - директор считает, что у детей должна быть постоянная связь с родителями.

С восьмого класса для учеников начнется предпрофильная подготовка.

- Увеличиваем количество часов математики, вводим часы исследовательской деятельности по естественным и техническим дисциплинам, обязательный предмет - черчение, - говорит директор школы. - Кроме этого, вводим элементы латыни, а в 10-м медицинском классе будет изучение этого языка, а также английского с медицинскими терминами. Другие уроки - шаг в медицину, сестринское дело. В инженерном классе будет черчение, проектная работа по физике, робототехника с 3D-моделированием.

На школу из федерального бюджета было выделено 1,042 миллиарда рублей.