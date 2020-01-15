В Сочи из-за аномально теплых осени и зимы расцвели нарциссы и мимоза, которая обычно начинает радовать горожан и гостей курорта в самом конце января. Еще раньше распустились первоцветы - подснежники, цикламены, морозники и другие растения, занесенные в Красную книгу. Корреспондент "РГ" прогулялась по лесу в поисках подснежников и узнала, чем опасно их раннее цветение и что угрожает нежным созданиям природы.

На юге повторился сюжет известной сказки - посреди зимы вдруг расцвели подснежники. Оказалось, для природы это вредно. Фото: Ирина Белова

- Первоцветы появились на несколько месяцев раньше, чем обычно, - рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского биосферного заповедника Николай Ескин. - Преждевременная вегетация - явление не новое, но для природы это вредно, поскольку отнимает силы у растений и мешает расцвести им вновь в положенный срок.

В лесу, как в сказке "12 месяцев", очень красиво: распустились подснежники. Милые цветочки растут поодиночке или кучкой. Этому чуду природы, кроме погодной аномалии, угрожают дельцы, которые безжалостно срывают редкие растения на продажу, нанося непоправимый урон местной флоре. Хотя малочисленный и резко сокращающийся подснежник ризенский находится на грани исчезновения. Он уже три года занесен в Красную книгу Краснодарского края, а в России встречается только в Сочинском нацпарке. Его популяция насчитывает всего от пятидесяти до тысячи экземпляров.

Природоохранное законодательство сбор краснокнижных растений строго запрещает. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей для физических лиц. Кроме того, нарушителю предстоит возместить нанесенный природе ущерб. За каждый цветок, сорванный в Сочинском нацпарке, придется заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами может стать продажа, покупка и пересылка растений.

Реальный способ остановить сбор краснокнижных цветов - не покупать их, и тогда горе-предпринимателям этот промысел станет невыгоден.