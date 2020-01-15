Волгоградца осудили за вовлечение подростка в сбыт наркотиков

Ворошиловский районный суд Волгограда признал 46-летнего местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в феврале 2018 года подсудимый вступил в состав банды, распространявшей в городе запрещенные вещества. В его обязанности входили получение оптовых партий, их расфасовка, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. В начале апреля 2018 года фигурант уголовного дела вовлек в преступную деятельность своего 13-летнего знакомого, пообещав ему вознаграждение за помощь в фасовке. Около месяца подросток запаковывал наркотики в свертки, которые еще один подельник раскладывал в тайники. В мае 2018 года преступной группы пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Всего правоохранители изъяли более 200 свертков с наркотиками массой свыше 4,6 килограмма.

Суд приговорил обвиняемого к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо него в противоправной деятельности изобличены еще восемь соучастников. Их уголовное дело находится на стадии рассмотрения.

В отношении подростка дело не возбуждалось по причине малолетства. Однако материалы в отношении него направили в комиссию по делам несовершеннолетних для профилактики.