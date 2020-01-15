Житель Кубани собрал коллекцию из 200 старых фотоаппаратов

Когда заходишь в кабинет руководителя Каневской районной телестудии Михаила Моргуна, в глаза бросается несколько интересных фотоаппаратов доцифровой эпохи, расположенные на полках. "А остальная ваша коллекция располагается дома?" - с этим вопросом поворачиваюсь хозяину кабинета и застываю. Сзади на высоченных стеклянных стеллажах сверкают две сотни объективов.

- Отец увлекался съемкой, и первый фотоаппарат "Смена" мне достался от него, он наверху стоит, - показывает Михаил. - А когда учился в первом классе, родители подарили "Школьник" - самый модный среди детей в то время, у него было две выдержки - механическая и ручная. Отец же купил себе "Зоркий 2С", здесь он тоже есть. Уже в старших классах у меня появился "ФЭД" и "Зенит". Вот так и началась моя коллекция.

Хоть и жил тогда юный Миша Моргун в небольших Больших Челбасах в 15 километрах от станицы Каневской (оттуда его прадеды и по отцовской, и по материнской линии), особых проблем с покупкой техники не было.

- В Краснодаре вариантов имелось много, а хуторские жители шли на почту, брали каталог и выписывали нужный товар, - улыбается коллекционер.

Так у него появилась "Смена 8М" - занесенный в Книгу рекордов Гинесса самый массовый в мире фотоаппарат. Всего было выпущено 23 миллиона штук.

- Он еще и очень качественный, - присоединяется к беседе фотокорреспондент "РГ" Владимир Аносов.

- Я как-то на мопед его повесил, он упал по дороге. Вернулся, нашел. Корпус, хоть и пластмассовый, был цел, все функционировало, - подтверждает Моргун.

Кстати, все аппараты в его коллекции работающие, и многие он использует по назначению, несмотря на то, что им стукнуло полвека и более. И сегодня Михаил с восхищением вспоминает своих учителей, которые помогли ему освоить азы съемки:

- Наш историк - ветеран войны - вел фотокружок в школе. Он рассказал немало секретов. Я когда родительские фотографии перебирал, нашел свадебные. И видно, что они хорошим аппаратом сняты. Это был "Киев IIIА", выпущенный в 1957 году - бесшумный, легкий. Вдова моего учителя отдала его мне, экспонометр до сих пор работает, им и сейчас можно снимать, пленка только прилично стоит - 300-500 рублей за катушку. Это самая дорогая лично для меня модель - ведь она связана с моими родителями, детством, жизнью в хуторе.

На полке замечаем книгу "1200 фотоаппаратов из СССР".

- Так у вас работы - непочатый край, еще тысячу моделей надо собрать…

- Я такой цели себе, в общем-то, не ставлю, - смеется Михаил. - Большая часть представленных у меня экземпляров принесена жителями Каневского района. В интернете раньше искал модели, но сейчас отошел от данной практики. Бывает, что-то обмениваю. Но в основном мне привозят свои "запасы" ветераны. Один дедушка больше 10 фотоаппаратов отдал. Сказал, что ему уже восьмой десяток пошел, детям его коллекция не интересна, пусть лучше у меня хранится.

Самая старая модель на стеллажах Моргуна - пленочный "Кодак" с деревянными катушкой и корпусом 1904 года выпуска. У него даже сохранился снимок, сделанный им в конце 1920-х годов. В 1930-х "Кодак" был передан двоюродному деду коллекционера Павлу Любченко - основателю краеведческого музея станицы Крыловской и командиру эскадрона кубанских казаков, участвовавших в освобождении Праги от фашистов. А от него перешел Михаилу Моргуну.

Есть у каневчанина и фотоаппарат-оборотень - переделанная из советского "Зоркого" Leica. Изготовить перевертыш было несложно - ведь отечественный аппарат когда-то скопировали с немецкого.

- Если фоторепортеру попадалась фронтовая Leica - это был для него самый ценный подарок, - говорит наш фотокор Владимир Аносов.

Внешне советская и немецкая модели идентичны. Поэтому группа умельцев - бывших работников харьковского завода "ФЭД" - решила скупать старые "Зоркие", снимать с них обложку и натягивать новую, превращая таким образом в немецкий "оригинал". На нем даже сверху есть надпись Luftwaffe.

- Покупают их, в основном, коллекционеры, - продолжает Михаил. - Пленка в этот фотоаппарат хитро вставляется, я пока научился, несколько штук запорол, она постоянно рвалась. Так что в этом деле тоже нужна определенная сноровка.

- До цифровой эры немцы делали Leica под заказ, например, для арабских шейхов, украшали драгоценными камнями и золотом, вместо цифр были маленькие бриллианты. Но стоимость таких эксклюзивных моделей не называлась, - добавляет наш фотограф.

- А помните фильм "Зигзаг удачи" 1968 года? В нем персонаж Евгения Леонова каждое утро по дороге на работу останавливался у витрины магазина и смотрел на "Зенит", который стоил 600 рублей. В отличие от остальных "Зенитов" у той модели, о которой мечтал Володя Орешкин, был центральный затвор в объективе, а не шторки. Хотя массовым он так и не стал, - поясняет коллекционер. - Был еще широкопленочный "Зенит", но его и вовсе выпустили очень маленьким тиражом, я только про него читал, вживую никогда не видел.

Есть у коллекционера и полки с "гармошками" - так называют фокусировочный мех, использовавшийся в складных фотоаппаратах. Причем зачастую он изготавливался из натуральной кожи. Для макросъемки нужны были "гармошки", которые выдвигались на 20-30 сантиметров. Кстати, некоторые умельцы по сей день делают такой мех в домашних условиях, чтобы превратить обычный объектив в бюджетный макровариант.

- А вот панорамные фотографии на стенах в кабинете сняты отечественным "Горизонтом". Японцы пытались сделать похожий, но у них он получился тяжелый, дорогой и ненадежный. У нашего "Горизонта" объектив махонький, когда-то его наши спецслужбы использовали в шпионских миниатюрных камерах, которые вставляли в пуговицы. Глубина резкости у них была, как говорится, "от нуля и до бесконечности", - рассказывает Михаил.

- А это советское фоторужье, которое стоило бешеных денег 40 лет назад, - наш фотокорреспондент внимательно рассматривает аппарат, стоящий в углу.

- Это мое первое приобретение после свадьбы, - смеется коллекционер. - Позже купил в охотничьем магазине настоящий деревянный приклад и приделал к нему. Обошлось оно тогда в 120 рублей. Зарплата инженера в 1982 году.

Еще одним интереснейшим экземпляром оказался большой павильонный фотоаппарат с пластинами. Тоже действующий, хоть и 1963 года выпуска. Именно таким делали семейными снимки в фотоателье родители тех, кто сегодня не выпускает из рук смартфоны. Причем полученные с помощью деревянной непрезентабельной с виду коробки фотографии в плане качества могут не только потягаться, но даже и превзойти современные цифровые гаджеты.

- Размер негатива позволял печатать снимки контактно, без увеличения, поэтому качество изображения было изумительным, - отмечает Михаил. - Его ставили на штатив, накрывались сверху тряпочкой, наводили резкость и затем "вылетала птичка". Кстати, есть у меня еще пластиночный "Фотокор" аналогичного принципа действия. Чтобы сделать им один кадр, требуется немало времени. Когда ко мне попал этот аппарат, решил поэкспериментировать - купил упаковку пластин, отснял, проявил. И знаете, получилось. С похожим фотоаппаратом только с большим разрешением объектива и огромные фокусом двоюродный брат моей мамы в годы Великой Отечественной войны летал над расположением немецких войск. Он мне показывал сделанные снимки. Там даже танки видны, хотя фотографировал с высоты около восьми тысяч метров.

У коллекционера есть специальный сканер для фотопленок, однако работать за ним ему приходится по ночам. Днем попросту некогда. Каждый кадр обрабатывается по 5-10 минут. Отсканированные снимки уже на цифровых носителях Моргун отдает в фотолабораторию для печати. Признается, что особо никогда не увлекался проявкой.

- Сейчас в моем "Горизонте" осталось три кадра. Жду дождика. Недавно увидел в парке два вида, хочу сделать панораму, но так, чтобы на пожухлых листьях были капли видны. Сначала телефоном щелкнул несколько вариантов, а фотоаппаратом уже сделаю контрольный "выстрел". Сейчас холодно, а объектив движется две секунды, и их нужно выстоять так, чтобы рука не дрогнула, иначе все смажется. Это совсем непросто, на самом деле, тем более, когда руки на морозе деревенеют. Но снимки получаются яркие, и фотошоп никакой не нужен. Словом, не сравнить с тем, что телефон запечатлевает. Так что с пленочным фотоаппаратом учишься думать, а не бесцельно и беспорядочно нажимать на экран гаджета.

3D-фотоаппарат

Стерео-фотоаппарат "Спутник" на полке Михаила Моргуна смотрит на мир тремя объективами. Он делает одновременно два снимка, образующих стерео-пару. Если смотреть на них через специальные очки, которые шли в комплекте, то можно увидеть объемное изображение. Сейчас этот эффект называют 3D.

Кстати

Есть в коллекции Михаила Моргуна еще один фотоаппарат, особенность которого заключается не в редкости или уникальности. Его в 2012 году нашли каневские волонтеры в Крымске после самого разрушительного в истории Кубани наводнения, во время которого погибли более 150 человек. "Он был весь в глине, я его полдня отмывал, потом замочил в литре самогона для дезинфекции. Объектив оказался цел, не разбился. Это "ФЭД-Атлас" 1966 года. У меня есть такой в нормальном состоянии. Найденный оставил в память о тех страшных событиях", - рассказал коллекционер.