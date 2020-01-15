Зайдите сегодня в овощной отдел практически любого продуктового магазина и увидите большое предложение так называемого "борщевого набора" - картофеля, свеклы, моркови. А где черная и зеленая редька, репа, лук-порей, тыква? Выбор такой продукции скудный, да еще и выращена она зачастую на китайских грядках. Между тем представители бизнеса прекрасно понимают: этот сегмент очень интересен с точки зрения экономики. Если осенью, в сезон самых низких цен, килограмм моркови или картофеля стоил 10-12 рублей, то на черную редьку или репу цена начиналась от 26-28 рублей. Почему же уральские хозяйства не могут вырастить, сохранить эти культуры и заполнить ими полки магазинов?

Для этого остро не хватает специалистов - прежде всего агрономов. Конечно, есть отдельные молодые энтузиасты: они упираются, занимаются уральской селекцией, мечтая вывести гибрид, который составит конкуренцию европейским сортам. Но таких немного. Увы, не редкость, когда выпускник вуза уходит работать в совершенно другую сферу. Знаю случай, когда новоиспеченный агроном предпочел собирать тележки в гипермаркете - мол, все равно лучше, чем сельская жизнь. Но зачем же тогда учился?

Знаю случай, когда новоиспеченный агроном предпочел собирать тележки в гипермаркете - мол, все равно лучше, чем сельская жизнь. Но зачем тогда учился?

Не менее остро требуются технологи. Если раньше мы могли предоставить покупателю только грязную продукцию, то сегодня мытые овощи - это обязательный минимум. А сейчас рынок просит чищеный и даже резаный продукт. Более того, покупатели хотят, чтобы он был расфасован в мелкие упаковки - сразу на сковороду: полезно, вкусно, качественно, недорого и очень-очень быстро. Все это нужно потребителю дать - технологу и карты в руки. Знания в области новых технологий холодильного хранения, мойки, чистки, бланшировки, нарезки, вакуумизации, работы с инертным газом и так далее будут востребованы.

И, конечно же, отрасли нужны молодые предприниматели. Причем многие работодатели сегодня идут на компромисс, обеспечивая условия, которые "заказывает" молодежь. Новое поколение мечтает уйти от регламентированного рабочего дня, строгого графика, хочет работать, когда есть творческий порыв, стремление к самореализации. Замечательно! Работодатель готов пойти и на это. Конечно, есть технологические моменты: весной нужно сеять, осенью убирать, с этим ничего не поделаешь. Но потом - пожалуйста, хоть на Канары. Ты можешь работать по найму или сотрудничать с организацией на договорных условиях. Если специалист созрел как предприниматель, знает законодательство и способен принести компании доход - милости просим, готовы обсуждать условия.

Вообще, связка "работодатель - молодой специалист" дает хороший результат. Мой отец, получив диплом агронома, начал карьеру по специальности в птицепроме и до сих пор, хотя ему уже за 70, продолжает трудиться в поле. Благодаря ему и я получил знания и опыт агронома. Но ведь на роль наставника подойдет не только родственник, но и преподаватель, эксперт конкретного производства. Молодым людям важно понять, что специализация - это их конкурентное преимущество. Города растут, развиваются, укрупняются, им всегда будут требоваться продукты. Уже сейчас вокруг Екатеринбурга создаются агрокластеры. В общем, найдется где себя проявить и сейчас, и в будущем.