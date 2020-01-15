В Челябинской области возбуждено административное дело в отношении регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который вместо претензионной работы по взысканию долгов попытался закрутить гайки и оставить неплательщика без обслуживания. Как сообщили в УФАС региона, в действиях мусорного монополиста обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Поводом для антимонопольного разбирательства стало обращение филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны России по Центральному военному округу. Военные пожаловались на односторонний отказ регоператора от оказания услуг по вывозу мусора из военных городков и войсковых частей, расквартированных на территории региона. По сути, коммунальщики направили военным ультиматум, пригрозив в случае неплатежей окунуть в нечистоты.

- Установлено, что в июне прошлого года между филиалом ЦЖКУ и регоператором был заключен госконтракт. Однако уже в августе из-за неполной оплаты этой услуги регоператор направил военным уведомление о приостановлении работ до полного погашения задолженности, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк.

Регоператор с данными УФАС не согласен: как пояснил представитель компании Сергей Жеребин, на момент направления официального уведомления в адрес военных компания уже более семи месяцев себе в убыток оказывала им услуги по вывозу отходов, а долг за выполненные работы превысил два миллиона рублей.

- Действий со стороны ЦЖКУ в ответ на уведомление не последовало, и мы были вынуждены приостановить оказание услуги из-за отсутствия ресурсов на дальнейшее несение операционных расходов (выплату зарплаты, обслуживание техники, покупку топлива, захоронение отходов на полигонах и т.д.), - пояснил Жеребин. - В сентябре военные начали гасить долг, и работы были возобновлены.

Между тем по указу президента от 1995 года какое-либо ограничение и тем более прекращение предоставления коммунальных услуг учреждениям, предприятиям и организациям военного ведомства не допускается, поскольку ставит под угрозу обороноспособность страны. Об этом коммунальщики, видимо, позабыли.

Теперь регоператору как компании, занимающей доминирующее положение на рынке, за нарушение закона о конкуренции грозит штраф до полумиллиона рублей. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля.