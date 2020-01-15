На Урале отмечается стабильный рост количества жалоб на незаконную рекламу. Так, в Свердловской области за минувший год в антимонопольную службу поступило 883 заявления - в полтора раза больше, чем годом ранее. Аналогичная картина и в других регионах УрФО.

Нарушения порой смешные, абсурдные, а иногда и на грани фола. К примеру, в честь Дня знаний в одном из кафе Нового Уренгоя школьникам предлагали… бесплатный кальян. В этом же городе предприимчивые владельцы разместили на автомойке фото Барака Обамы с надписью: "Отмою дочиста". А в Челябинске разгорелся скандал в связи с эпатажной рекламой кафе быстрого питания, сопровождавшейся слоганом, который горожане сочли неприличным.

Но если обращений по поводу откровенно грязной, шокирующей рекламы с годами становится меньше, то число жалоб на навязчивый телефонный спам неуклонно растет. Так, каждая пятая жалоба на рекламу в региональные управления ФАС связана именно с несанкционированным вторжением в личную жизнь граждан посредством звонков и СМС: в Свердловской области в 2019 году поступило 171 обращение, в Челябинской - 101. Любой из нас получает за день несколько рекламных сообщений - от банков и аптек до медицинских центров, заманивающих на "бесплатную диагностику". Мы ворчим, возмущаемся, но далеко не каждый идет дальше, считая, что жаловаться бесполезно.

- А зря, - говорит руководитель пресс-службы управления ФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. - Сегодня механизм выявления распространителей такой рекламы уже отработан. Так, недавно был оштрафован на 105 тысяч рублей один из крупных банков за то, что присылал клиенту СМС с рекламой без его согласия. И подобных случаев все больше.

Правда, отмечает представитель УФАС, прежде чем писать заявление в антимонопольное ведомство, нужно сначала обратиться к распространителю рекламы и оператору связи. Причем достаточно устного сообщения. Если меры не будут приняты, можно смело идти в ФАС. Согласие абонента на получение рассылок является ключевым фактором - без него телефонный звонок признается незаконным. Это требование закреплено частью 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе". Для жалобы в УФАС достаточно предъявить скрин текста СМС, а вот устное рекламное сообщение нужно записать, предъявив при этом в ведомство еще и детализацию звонков.

- Розыск нарушителей - процесс довольно долгий, - говорит руководитель управления ФАС по ЯНАО Андрей Рогожкин. - Но их все равно в итоге находят и штрафуют.

Отметим, штрафы для юридических лиц предусмотрены немаленькие - от 100 до 500 тысяч рублей. И, если представить, что на какой-нибудь центр здоровья или салон красоты подадут иски все абоненты, получившие рассылку, а таковых могут быть тысячи, компания запросто может обанкротиться.

- То, что отлаживается механизм противодействия распространителям спама, конечно, хорошо, но корень проблемы, на мой взгляд, в том, что у нас в широком доступе оказываются персональные данные граждан, - отмечает доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрельников. - Стоит человеку оставить где-то свой номер телефона, другую личную информацию, как она начинает "гулять" в различных базах без его согласия. Рекламные рассылки делаются порой на десятки тысяч номеров. Базы данных нелегально перепродаются. И для того, кто распространяет коммерческие сообщения, риск, что хотя бы один человек пойдет и отсудит свое право на "рекламную неприкосновенность", на самом деле невелик. Да и издержки в случае чего окупятся с лихвой.

По словам эксперта, следует признать, что действенного механизма, препятствующего незаконному распространению баз персональных данных, в нашей стране до сих пор не создано. А потому сохраняются и благодатные условия для незаконных рекламных рассылок.

Прямая речь

Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

- Защита персональных данных особое значение приобретает сейчас, когда в стране идет выстраивание цифровой экономики. И в этой связи мы большие надежды возлагаем на законопроект о защите персональных данных (принят Госдумой в первом чтении в осеннюю сессию 2019 года. - Прим. ред.). Этим документом как раз будет, с одной стороны, усилена защита личных данных, а с другой - созданы условия, чтобы бизнес получил возможность работать с обезличенными большими данными. А это огромный ресурс, в том числе для повышения эффективности, производительности труда.