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15.01.2020 19:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дело о трубе

Курганцы могут остаться без воды из-за споров властей с коммунальщиками
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 7(8061)
Компания "Водный союз" подала иск в арбитраж о взыскании с департамента ЖКХ администрации Кургана 229,85 миллиона рублей задолженности по субсидии 2019 года. Подрядчики и поставщики "Водного союза" через суд требуют от него платы за работу. В свою очередь, мэрия судится с УФАС, пытаясь опротестовать решение, результатом которого может стать признание выделения субсидии незаконным. В сегодняшних условиях, когда система водоснабжения областного центра остро нуждается в модернизации, все это рискует обернуться коммунальным коллапсом.
Хроническое недофинансирование водно-канализационного хозяйства несколько лет назад обернулось серьезной аварией в Сухом Логу Свердловской области. Курганцы опасаются подобного ЧП. Фото: Татьяна Андреева/РГ Хроническое недофинансирование водно-канализационного хозяйства несколько лет назад обернулось серьезной аварией в Сухом Логу Свердловской области. Курганцы опасаются подобного ЧП. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Хроническое недофинансирование водно-канализационного хозяйства несколько лет назад обернулось серьезной аварией в Сухом Логу Свердловской области. Курганцы опасаются подобного ЧП. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, по соглашению с администрацией города вся сумма субсидии - 230 миллионов рублей - должна была поступить на счет предприятия еще в июле прошлого года. Ориентируясь на этот срок, компания проводила конкурсы и заключала договоры с подрядчиками и поставщиками. Однако по состоянию на 9 января 2020 года из бюджета Кургана поступило лишь 150 тысяч рублей. При этом все необходимые мероприятия выполнены, материалы поставлены. Один из крупных поставщиков, который полностью выполнил свои обязательства, подал на компанию в суд, требует взыскать 72 миллиона рублей. По словам руководителя другой подрядной организации, его предприятие на грани остановки по той же причине.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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- Мы испытываем большие трудности с выплатой налогов, получаем штрафные санкции. Заработную плату работникам мне тоже платить нечем, так как работу выполняли на заемные средства, - вздыхает он. - Планировали закрыть кредит до конца года, но не вышло. Чтобы его получить, я заложил имущество своего предприятия. В случае неоплаты ему грозит банкротство.

- У нас очень маленькое предприятие, открылось в конце 2018 года. Все деньги, что в обороте, либо кредитные, либо получены от инвесторов. Из-за того что "Водный союз" не выполнил обязательства по договору, доходы, которые мы планировали получить, превратились в огромный минус: долг перед предприятием составляет около трех миллионов рублей. Для нас это ощутимая сумма, - сокрушается еще один предприниматель.

Задолженность перед подрядчиками и поставщиками составляет около 120 миллионов рублей. Компания может рассчитывать только на субсидию - больше деньги взять неоткуда

В целом просроченная задолженность "Водного союза" перед подрядчиками и поставщиками составляет около 120 миллионов рублей. Как утверждают представители компании, они могут рассчитывать только на субсидию - больше деньги взять неоткуда. Если суд удовлетворит иск поставщика материалов, а это может случиться в самое ближайшее время, компании придется выплатить долг из собственных средств. В результате ресурсоснабжающей организации, годовой ремонтный бюджет которой сопоставим с исковой суммой, тоже нечем станет платить зарплату и налоги.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Мы неоднократно заявляли, что задолженность мэрии ударит не только по "Водному союзу", но и по нашим подрядчикам и поставщикам, многие из которых находятся сейчас в очень тяжелом финансовом положении, так как выполняли работу на заемные средства, - прокомментировал ситуацию гендиректор "Водного союза" Владимир Овсянников. - Подчеркну: наша компания только арендует сети, а принадлежит водно-канализационное хозяйство администрации города.

Между тем, по данным мэрии, принята только часть работ - на 15 миллионов рублей. По остальным тоже предстоит разбираться в суде.

Но ситуация может оказаться еще хуже, если горадминистрации не удастся оспорить предостережение УФАС, вынесенное в декабре 2019-го. Антимонопольное ведомство потребовало отменить постановления о порядке предоставления из бюджета Кургана субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства, усмотрев в действиях чиновников признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, по мнению антимонопольщиков, документами установлены такие критерии получения субсидии, которым может соответствовать только одна организация - "Водный союз", которой, по сути, созданы преимущественные условия. Если решение УФАС устоит в арбитраже, никакой субсидии коммунальщики могут вообще не получить.

Между тем

Напомним, конфликт между "Водным союзом" и администрацией Кургана длится не первый год. Ранее городские власти фактически обвинили коммунальщиков в срыве федеральной программы "Чистая вода", о чем рассказывала "РГ" ("Непитьевой источник средств", "Экономика Уральского округа" от 14 ноября 2019 года).

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