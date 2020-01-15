В прошлом году Уральское таможенное управление (УТУ) возбудило в отношении участников внешнеэкономической деятельности 93 уголовных дела. В 21 случае речь шла о невозврате валютной выручки, в десяти - о товарной контрабанде, в 51-м - о вывозе и ввозе запрещенной и стратегически важной продукции.

Особо беспокоят таможенников нелегальные схемы, которые пытается применять российский бизнес с партнерами по ЕАЭС. К примеру, значительная часть контрабанды касалась незаконного вывоза леса по договорам между российскими и казахстанскими предпринимателями. На самом деле это фиктивные документы, подписанные, чтобы не декларировать поставки и не платить пошлины, - сырье переправляется в третьи страны. В свою очередь, в Россию пытались нелегально ввезти транспортные средства и оборудование, фрукты и овощи.

Виной тому вовсе не протяженность границы с Казахстаном, хотя в зоне ответственности УТУ довольно большой участок - 1,6 тысячи километров, и не халатность сотрудников пунктов пропуска.

- Зачастую товары поступают по поддельным документам либо выданным с нарушениями. Недавно утилизировали несколько машин груш якобы из Киргизии, хотя там сорт "конференция" не выращивается в промышленных масштабах. Удалось найти на упаковке маркировку Бельгии. Всего за год было уничтожено 206 тонн санкционной продукции, странами происхождения которой заявляли Казахстан и Киргизию, - рассказывает начальник УТУ Максим Чмора.

Также много нарушений связано с невозвратом валютной выручки. Примечательно, что сами таможенники поддерживают идею декриминализации этой статьи Уголовного кодекса (законопроект находится на рассмотрении в Госдуме).

- Мы зачастую сталкиваемся с тем, что все юрлица, участвующие в операции по выводу валюты, были созданы специально под нее, и теперь их не найти. Этот состав преступления очень сложен для доказательства, тем более что товар по таким контрактам может поставляться и через 0,5-1 год после перевода средств. Государству нужно создать упреждающий механизм, - полагает Максим Чмора.

Кстати

С 1 января с 4 до 2 евро снизилась таможенная пошлина для физлиц, получающих из-за рубежа товары стоимостью более 200 евро и весом свыше 31 килограмма. По оценкам УТУ, на кошельке потребителей и входящем трафике это вряд ли скажется: средняя стоимость одного обрабатываемого пакета - 22 евро, то есть в десять раз меньше лимита. Хотя лимит снизился с 500 до 200 евро в месяц, заказы можно делать несколько раз, а не однократно, как раньше. Сегодня екатеринбургский почтовый хаб считается третьим в стране по объему - за прошлый год здесь обработали 70 миллионов посылок. Более 90 процентов из них - покупки граждан в китайских интернет-магазинах.