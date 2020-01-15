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15.01.2020 19:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уроки поставят на конвейер

"Неделя без турникетов" превратится в месячник
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 7(8061)
"Союз машиностроителей России решил расширить сроки профориентационной акции "Неделя без турникетов". Теперь мероприятия будут проходить весь апрель и октябрь, а не ограничиваться семью днями.
На Уральском турбинном заводе детям показывают ротор теплофикационной турбины не только на снимке в музее, но и непосредственно в цехе. Фото: Татьяна Андреева На Уральском турбинном заводе детям показывают ротор теплофикационной турбины не только на снимке в музее, но и непосредственно в цехе. Фото: Татьяна Андреева
На Уральском турбинном заводе детям показывают ротор теплофикационной турбины не только на снимке в музее, но и непосредственно в цехе. Фото: Татьяна Андреева

Как пояснили в "Союзмаше", к этому шагу подтолкнуло большое количество запросов как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны промышленников. Только в 2019 году в акции поучаствовало 244 предприятия и организации из 51 региона. Их посетило более 55 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей. Больше всего экскурсантов приняли работодатели Ростовской, Московской и Ярославской областей.

Средний Урал замкнул десятку "активистов": "День без турникетов" провели в 22 городах региона. Самой посещаемой профориентационной площадкой стал Уралвагонзавод. Здесь ребята увидели вживую кузнечное, литейное и инструментальное производства, побывали в цехе колесных пар. Чтобы окончательно влиться в рабочую среду, пообедали в заводской столовой.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Среди других участников акции - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), НПП "Старт", Уралэлектромедь, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Северский трубный завод, Уралэлектротяжмаш, ВИЗ-Сталь, Уралкриомаш и другие.

К примеру, гостями машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) стали студенты техникума химического машиностроения, военного учебного центра УрФУ, подшефной школы и подопечные центра социальной помощи "Каравелла". Раньше они видели зенитные и противотанковые пушки только в кино.

- Многие ребята интересуются техническим творчеством, и, приходя сюда, общаясь с нашими работниками, понимают, во что в будущем может перерасти их увлечение. Ну а мы в свою очередь всегда готовы поддержать юные таланты, - говорит заместитель генерального директора МЗиК по персоналу Сергей Свинин.

На УОМЗ традиционно самый популярный участок - испытательный центр, где показывают стационарную камеру холода, вибростенд, камеру дождя, стенд одиночных ударов. Также студенты узнают, что современное производство практически обходится без бумаг: информация о чертежах и технологических процессах объединена системой управления жизненным циклом изделия (PLM) и в любой момент может быть выведена на монитор.

Справка "РГ"

Ежегодная всероссийская акция "Неделя без турникетов" проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. Ее основная цель - ранняя профориентация. В программе, конечно же, есть посещение заводских музеев, но главный акцент делается на современные технологии и перспективные специальности. Форматы могут быть самые разные: от показа обучающих мультфильмов и документальных фильмов до игр на виртуальном тренажере, изобретательских конференций и встреч с работниками действующих производств.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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