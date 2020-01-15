Небывалая для страны стройка развернулась близ Тобольска, где рекордными темпами возводят гражданский аэропорт. Что в этом необычного? Рождение нового городского аэропорта - для России событие редчайшее, а тут его обретет весьма скромный по численности населения город (102 тысячи человек), что для постсоветского времени беспрецедентно. Ну и скорость работ беспримерная. Приступили к ним весной 2019-го, задействовав около 2000 человек и свыше 800 единиц техники, и вот уже взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 километра готова принимать лайнеры типа Boeing 737-800, Airbus A 321. Заказчик взялся за аэровокзал и не далее как в этом году намерен запустить объект в эксплуатацию.

Разговоры о том, что портовому городу на Тоболе, давно позиционирующему себя в качестве туристического центра Западной Сибири, неплохо бы обзавестись еще и воздушной гаванью, идут давно. Амбициозный замысел не раз обсуждался на официальном уровне. Аргументов за и против высказано немало, и главное, что сдерживало, - сомнения в окупаемости многомиллиардного проекта. Дважды, в 2013-м и 2017 годах, тогдашний тюменский губернатор Владимир Якушев высказывал опасения в том, что предприятие не удастся вывести на рентабельность и его придется субсидировать за счет бюджета.

Посмотрим на Тобольск в ракурсе экономической географии. Согласно недавно утвержденному гордумой прогнозу развития муниципалитета до 2030 года, при оптимистическом варианте численность населения за 10 лет вырастет до 120 тысяч, при пессимистическом - уменьшится до 98. В Тобольском районе и двух сопредельных - Уватском и Вагайском - живут еще 60 тысяч человек. По площади это половина территории области, а по населению - лишь десятая часть.

Строительство аэропорта в малолюдном таежном уголке представляется шагом нерациональным. Однако инвестор смотрит на ситуацию иначе

Тобольск не имеет сквозного транспортного сообщения с восточными регионами РФ, но связан железной и автомобильной дорогами с городами Югры и Ямала, находящимися в сервисной зоне международных авиаузлов Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также сравнительно крупного аэропорта Нового Уренгоя. То есть северяне в услугах будущего тобольского аэропорта не нуждаются. Прибывающие в Тюмень воздушным путем при необходимости добираются до Тобольска поездом либо на автобусе, машине. Езда по шоссе отнимает 3-4 часа.

В Тюменской области, как и в Свердловской, сегодня один гражданский аэропорт, при этом она по площади уступает уральской соседке более чем на 20 процентов, а по населению - едва ли не втрое. В Курганской области проживают 834 тысячи человек, в самом региональном центре - 315 тысяч, годовой пассажиропоток единственного аэропорта Зауралья колеблется в пределах 70-100 тысяч человек, что с экономической точки зрения результат, мягко говоря, незавидный.

На фоне этих цифр строительство аэропорта в малолюдном таежном уголке представляется шагом нерациональным. Однако инвестор - СИБУР, градообразующая компания Тобольска, с которой по объему капвложений в промышленность региона никто сегодня не сравнится, - смотрит на ситуацию иначе.

Вкратце доводы топ-менеджеров нефтехимического гиганта таковы. Во-первых, появляется возможность существенно увеличить поток туристов, в первую очередь из числа тех, кто не хочет терять в дороге из тюменского аэропорта Рощино и обратно 8-10 часов. Во-вторых, для жителей Тобольска, близлежащих поселков и сел собственный аэропорт - очевидное благо.

В-третьих, повышается статус экс-столицы Сибири: город получит, в частности, прямое сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом. В-четвертых, в аэропорте нуждается сам СИБУР Холдинг, имеющий множество подразделений и офисов с общим количеством сотрудников 26 тысяч человек.

Когда компания только заявила о закладке аэропорта близ Тобольска, многие наблюдатели восприняли это как бизнес-план для реализации сугубо корпоративных задач. Ведь ведомственные аэропорты не редкость. Так, на Ямале Газпром построил порт для освоения Бованенковского месторождения, а Новатэк - для комплекса по добыче и сжижению газа, причем арктические объекты получили статус международных. Недавно Главгосэкспертиза выдала Новатэку разрешение на строительство аэропорта "Утренний" на Гыданском полуострове. Но то Арктика, там не обойтись без авиации. В Новом Уренгое, сопоставимом по численности с Тобольском, пассажиропоток базового авиаузла восточной зоны ЯНАО достиг миллиона человек, в основном это вахтовики.

Обычно аэропорты с пассажиропотоком в 100-300 тысяч человек обеспечивают рентабельность за счет значительного повышения сборов

Воздушные ворота Тобольска появятся благодаря инвестициям СИБУРа, но, конечно, не без содействия власти, подчеркивает гендиректор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов. За счет федерального бюджета приобретается радионавигационное оборудование, за счет регионального построят подъездную дорогу. Тюменский губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос "РГ" о перспективах аэропорта, сказал:

- При грамотном управлении окупаемость наступает с оборота свыше ста тысяч пассажиров. Думаю, сможем его обеспечить при активной реализации программ развития туризма и инвестпроектов на тобольской площадке СИБУРа. Даже если в какой-то момент потребуется поддержка, мы найдем совместное решение.

Детализацией экономики проекта занимается УК "Аэропорты Регионов". По просьбе заказчика компания продумывает оптимальные схемы формирования маршрутной сети, привлечения перевозчиков, она же проведет тестовую обкатку объекта.

Примеры безубыточной работы портов с пассажиропотоком в 100-300 тысяч человек крайне редки, обычно они обеспечивают рентабельность за счет значительного повышения аэропортовых сборов и тем самым бьют по авиакомпаниям, подчас едва сводящим концы с концами. Так, в декабре "Аэрофлот" пожаловался ФАС на группу региональных аэропортов, вздувших цены на ряд услуг на 20-70 процентов, в их числе назван и новоуренгойский. В прошлом году на совещании в правительстве РФ прозвучало предложение о создании компании для управления небольшими аэропортами - с участием госбанков и софинансированием из бюджета РФ. Но всем денег не хватит. План расширения и модернизации наиболее перспективных предусматривает, к примеру, вложение свыше 10 миллиардов рублей, наполовину с частным капиталом, в тюменское Рощино. Известно, что из федеральной казны траншей пока ожидать не следует, однако регион вызвался стать соинвестором в строительстве нового терминала за 6 миллиардов рублей, еще до 2,5 миллиарда направит на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Миллиарды уже потрачены на Рощино ранее.

Так в состоянии ли существовать аэропорты в регионах без бюджетной поддержки? Вопрос неоднозначный.•

Мнения

Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики при ВШЭ:

- Кроме хабов столицы и Санкт-Петербурга у нас почти все прочие аэропорты можно причислить к убыточным, если брать во внимание весь объем инвестиций. Нужен или нет аэропорт Тобольску - вопрос не столько экономический, сколько, наверное, социальный. Если нашелся инвестор, то почему бы и нет? И небольшой аэропорт может стать рентабельным, если государство поможет с ремонтом таких дорогих объектов, как, к примеру, взлетно-посадочная полоса.

Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "АвиаПорт":

- Об экономике тобольского проекта мало что известно, поэтому трудно найти ответы на некоторые интересующие нас вопросы. Окупить инвестиции - задача более чем нетривиальная. Очевидно, достигнут баланс интересов сторон - бизнеса и власти. Убыточных аэропортов сегодня предостаточно, глубоко убыточных - мало. И, да, без бюджетных вливаний им не обойтись.