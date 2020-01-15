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15.01.2020 08:16
Рубрика: Общество

Климатологи забили тревогу из-за рекордного потепления океана

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Международная группа ученых бьет тревогу: Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений. Это угрожает не только рыбе, но и может вызвать экстремальные погодные явления с катастрофическими последствиями для планеты.

Потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется - об этом предупреждают 14 ученых из 11 институтов разных стран.

Фото: RobertHoetink / iStock
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Согласно исследованию, опубликованному на днях в журнале Advances in Atmospheric Sciences, средняя температура океана на 0,075 градусов Цельсия выше средней за 1981-2010 годы.

Несмотря на то что повышение кажется незначительным, это огромное количество тепла, распространяющееся по всему океану. По оценкам ученых, Мировой океан за последние 25 лет поглотил столько энергии, что примерно равно 3,6 млрд взрывов атомной бомбы над Хиросимой.

В исследовательской работе, автором которой является Чэн Лицзин из Института физики атмосферы Китайской академии наук, говорится, что ученые использовали относительно новые методы для обобщения данных о прогреве воды до глубины 2000 метров на протяжении нескольких десятилетий. Оказалось, что в 2019 году температура воды была самой высокой среди когда-либо зафиксированных значений.

"Чтобы понять масштаб глобального потепления, нужно отследить, как менялась температура воды Мирового океана", - сказал Джон Абрахам, один из соавторов исследования. С 1970 года более 90% избыточного тепла вследствие деятельности человечества попало в океаны и только 4% - на сушу и в атмосферу.

Фото: fivedeeps.com
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"Глобальное потепление реально, оно ускорилось, и оно не ослабевает. Если мы не сделаем что-то значительное и быстрое, это действительно ужасные новости, - сказал Абрахам. - Мы можем использовать нашу энергию более разумно, и у нас есть силы, чтобы уменьшить эту проблему".

Однако, по мнению исследователей, Мировому океану потребуется много времени, чтобы отреагировать на изменения. "Потепление океана прогрессирует, даже если глобальная температура приземного воздуха стабилизируется на уровне или ниже двух градусов, - говорится в статье. - Тем не менее, темпы и степень потепления океана и связанные с ним риски уменьшатся, если удастся сократить выбросы парниковых газов".

Общество Наука Общество Природа

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