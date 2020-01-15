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15.01.2020 13:45
Рубрика: Власть

Рябков уточнил позицию России о развитии Ираном ракетной программы

Текст: Александр Саможнев
Россия против включения ракетной программы Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Фото: AP Photo/Vahid Salemi

По его словам, Иран имеет полное право развивать собственную ракетную программу в интересах обеспечения собственной безопасности. "Это неоспоримое право Исламской республики", - особо отметил Рябков.

Роухани опроверг слухи о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие

"СВПД после вчерашних объявлений евротройки просто под угрозой окончательного распада, и эти объявления, я надеюсь, не приведут к тому, что договоренности, оформленные в 2015 году, совсем уйдут в прошлое", - пояснил позицию российской стороны заместитель главы МИД РФ. При этом Сергей Рябков отметил, что не может быть и речи о внедрении в СВДП, который пока еще существует, каких-то дополнительных элементов.

Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Замминистра также уточнил, что вопрос о проведении заседания совместной комиссии по реализации СВПД пока не решен. Российская сторона полагает, что основания для запуска Механизма разрешения споров по иранской ядерной программе нет. "Мы считаем, что "евротройка", действуя таким образом, ведет дело к конфронтации", - заключил Сергей Рябков. Напомним, Великобритания, Франция и Германия намерены запустить Механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном от 2015 года. Они планируют информировать об этих планах Тегеран, а также Россию и Китай.

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