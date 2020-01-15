Рязанский: Демографические инициативы Путина дадут эффект через год-другой

Президент в своем Послании высказал хорошо проработанные предложения, в частности - по организации школьного питания. Учебным заведениям дадут время на то, чтобы наладить процесс в сжатые сроки, но не в ущерб качеству.

Об этом заявил Валерий Рязанский, председатель комитета Совфеда по социальной политике, в комментарии "Российской газете".

Он также считает, что инициативы Владимира Путина в сфере демографии дадут видимый эффект "через год-другой". Увеличение выплат по программе материнского капитала позволит семьям заложить "устойчивый фундамент" на будущее.

Отличительной чертой президентского Послания сенатор назвал акцент на внутреннее развитие страны, народосбережение и повышение доходов граждан.