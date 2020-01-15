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15.01.2020 16:26
Рубрика: Власть

Рязанский: Демографические инициативы Путина дадут эффект через год-другой

Текст: Галина Мисливская

Президент в своем Послании высказал хорошо проработанные предложения, в частности - по организации школьного питания. Учебным заведениям дадут время на то, чтобы наладить процесс в сжатые сроки, но не в ущерб качеству.

Об этом заявил Валерий Рязанский, председатель комитета Совфеда по социальной политике, в комментарии "Российской газете".

Фото: iStock
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Он также считает, что инициативы Владимира Путина в сфере демографии дадут видимый эффект "через год-другой". Увеличение выплат по программе материнского капитала позволит семьям заложить "устойчивый фундамент" на будущее.

Отличительной чертой президентского Послания сенатор назвал акцент на внутреннее развитие страны, народосбережение и повышение доходов граждан.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Послание президента Федеральному Собранию 2020 года Материнский капитал

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