Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения

Впервые в истории Россия никого не догоняет в сфере вооружений и обладает такой техникой, которая пока недоступна другим ведущим государствам мира, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами мира. "Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - подчеркнул он.

Глава государства также указал на достигнутый страной прорыв в области военных технологий. "Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал Путин.

Он отметил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, но призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, а идти вперед, внимательно наблюдать и анализировать то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. "Сегодня мы так и делаем", - считает он.

"Надежная безопасность создает основу для мирного, прогрессивного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом и социальном росте", - заключил глава государства.