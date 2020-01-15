Российские фигуристы привели в восторг и зрителей, и судей на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Наши спортсмены завоевали восемь медалей - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

В танцах на льду титул чемпионов достался Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано, второе место заняли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Тройку лучших замкнули американцы Джеффри Чен и Катарина Вольфкостин. В парном катании две верхних позиции также остались за россиянами: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов выиграли соревнования, Диана Мухаметзянова - Илья Миронов получили серебро. Бронза у дуэта из Грузии Алина Бутаева - Лука Берулава.

И если у танцоров Хаврониной и Чиризано радость от победы была неполной из-за небольших недочетов, допущенных во время проката, то парники Панфилова и Рылов могли быть абсолютно счастливы. Что говорить, когда не только судьи поставили их на первое место, но и соперники, не скрывая восхищения, называли их своими кумирами. Например, канадцы Брук Макинтош и Брэндон Тост, остановившиеся в шаге от пьедестала.

- Россияне катаются просто потрясающе. Все элементы исполнены на высочайшем уровне. Скорость, с которой они просто парят надо льдом, завораживает. К тому же они всегда все делают в музыку. Причем создается такое впечатление, что все это дается им очень легко. А это подкупает и зрителей, и судей, - приводят слова канадской пары на официальном сайте Игр. - Они знают, что они лучшие, и это придает им уверенности.

Победители юниорского финала Гран-при, серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов действительно фавориты любого турнира. Но ребята требований к себе не снижают.

Чемпионы и призеры юношеской Олимпиады в Лозанне уже мечтают о победах на взрослых Играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году

- Нам очень понравилась атмосфера на юношеских Играх. Если сравнивать все наши старты, пожалуй, здесь было выступать проще всего, - отметила пара. - Но теперь нам надо работать еще больше, чтобы попасть на взрослую Олимпиаду. Будем усложнять и усовершенствовать программу. В общем, будем расти.

На победу российские фигуристы могли претендовать и в одиночном катании, но тут очень хороши были наши соперники. У девочек золото завоевала победительница Игр "Дети Азии" Ен Ю из Кореи. Она исполнила тройной аксель, а на Олимпиаде-2022 в Пекине хочет сделать четверной прыжок и, конечно, повторить успехи своей знаменитой соотечественницы Ю На Ким. Российские фигуристки Ксения Синицына и Анна Фролова не смогли откататься без ошибок и завоевали серебро и бронзу.

На пьедестал в мужском турнире поднялись Андрей Мозалев и Даниил Самсонов. Без падений у них тоже не обошлось. А чемпионом стал японец Юма Кагияма, исполнивший в произвольной программе два четверных тулупа, один из которых в каскаде.

Кстати, еще одну медаль фигуристы разыграют сегодня в командном турнире. Но он пройдет по правилам, отличающимся от тех, что действуют на взрослых Играх. Главная особенность в том, что команды формируются без учета национальной принадлежности.