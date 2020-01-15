Российские социологи составили портрет современника

У каждой эпохи свои особые приметы и свои герои. Ими могут быть как конкретные личности, так и некие собирательные образы. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные большого исследования, кого же граждане России считают героями нашего времени. Опрос проводился по всей территории страны, в общей сложности были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет. Что же оказалось?

Прежде всего у жителей России узнали, что вообще означает для них выражение "герои нашего времени". Большинство россиян описали героев, как "людей, которые совершили подвиг, принесли пользу, сделали хорошее для России и народа". Также эти слова ассоциируются с "людьми, которые заботятся и хотят помочь другим".

Современный герой, по мнению большинства опрошенных, в первую очередь должен обладать такими чертами характера, как честность, порядочность, справедливость и ответственность. На втором месте среди предпочтительных черт характера героя названы были доброжелательность и человечность. На третьем, уступая всего один процент, идут активность и коммуникабельность. Также герои наших дней должны быть храбрыми, мужественными, альтруистичными и неравнодушными людьми. Вопрос был открытым, респондентам предлагалось выбрать до пяти ответов.

Так кто же, по мнению россиян, воплощает этот собирательный образ сегодня? Каждый второй из числа опрошенных социологами респондентов героем нашего времени назвал врача, лечащего и спасающего людей. На втором месте - сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В России к ним относятся спасатели и пожарные.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Виктор Расторгуев

Далее в рейтинге "героев" следуют военнослужащие, но не просто проходящие службу в армии, а служащие в "горячих точках". Казалось бы логично, что в первую тройку героев попали те, кто спасает людей. Однако вслед за военными в этом рейтинге идут люди абсолютно мирной профессии - учителя, чьи ученики достигли особых результатов. А с полицейским практически на одной строчке стоит волонтер, добровольно оказывающий безвозмездную помощь.

Помимо этого в список попали также политик, который борется с несправедливостью в обществе, ученый, внесший особый вклад в науку, предприниматель, расширяющий производство и создающий новые рабочие места, а также режиссер, писатель, журналист, открыто говорящие об острых проблемах общества, и спортсмен, добившийся особых результатов.

К слову, опрос ВЦИОМ был проведен не случайно - его приурочили ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в России в 2007 году. Что касается государственных званий, то сегодня в России самым высшим является звание Героя РФ. Оно было учреждено 20 марта 1992 года и заменило звание "Герой Советского Союза". Первым Героем России стал военный летчик Суламбек Осканов. 7 февраля 1992 года, в ходе выполнения летного задания, у истребителя Суламбека МиГ-29 произошел отказ техники. Летчик ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт в Липецкой области. Посмертное награждение героя состоялось меньше чем через месяц после учреждения звания - 11 апреля 1992 года. Однако вдове Суламбека Осканова вручили медаль "Золотая Звезда" под номером два, так как было решено, что медаль за номером один должна быть вручена живому герою. В итоге награду получил летчик-космонавт Сергей Крикалев, который успешно выполнил долгосрочный космический полет на орбитальной станции "Мир".

А как в Беларуси

Дарья Домрачева - настоящий герой нашего времени. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Социсследований на тему, кто герой нашего времени, в Беларуси не проводилось. Однако еще в 1995 году в стране было учреждено звание "Герой Беларуси". Его на сегодня получили 11 человек. Среди них - военный летчик, священнослужитель, академик, председатель колхоза и олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. Кстати, она - единственная в стране женщина-герой.