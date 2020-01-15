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15.01.2020 23:21
Рубрика: В мире

Российские военные опровергли конфликт с американскими в Сирии

Американские военные не препятствовали патрулированию российской военной полиции в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

"Публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствуют действительности", - сообщил генерал-майор на традиционном брифинге.

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Он добавил, что между штабом российской группировки в Сирии и командованием Вооруженных сил США на Ближнем Востоке успешно действует постоянный канал связи. При этом патрулирование российскими военными полицейскими продолжается - и не только в Хасеке, но и в провинциях Алеппо и Ракка. Боренков отметил, что все необходимые мероприятия на указанных маршрутах "прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий".

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