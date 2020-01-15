Российский чемпион мира по боксу провалил допинг-тест

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного боя.

Встреча за звание чемпиона мира по версии WBC между россиянами Александром Беспутиным и Раджабом Бутаевым прошла первого декабря в Монако. По итогам 12-раундового поединка все три судьи отдали предпочтение 28-летнему Беспутину, который стал обладателем пояса.

Как стало известно ТАСС, допинг-проба, взятая у победителя после боя, дала положительный результат на препарат Лигандрол, который является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу.

Представитель организации заявил агентству, что в настоящее время WBA внимательно изучают ситуацию, но давать комментарии смогут только после завершения всех необходимых процедур.

Беспутин перешел в профессионалы в 2015 году. На его счету 14 боев и 19 побед, девять из которых были одержаны нокаутом.