Роухани опроверг слухи о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие

Чепухой назвал слухи о том, что якобы Тегеран стремится заполучить ядерное оружие президент Ирана Хасан Роухани.

"То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой", - подтвердил президент во время выступления по иранскому государственному телевидению. По словам Роухани, отступления в рамках обязательств по ядерной сделке обратимы, а вся деятельность в этой сфере осуществляется под надзором МАГАТЭ.

Между тем Великобритания, Франция и Германия планируют запустить Механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном от 2015 года, сообщает Reuters. По оценкам экспертов, это вызвано отказом Тегерана от соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после выхода из договора США в 2018 году и введения дополнительных санкций против Ирана. О предложении будутпроинформированы Тегеран, а также Россия и Китай.

По замыслу Парижа, Лондона и Берлина, на урегулирование разногласий с Ираном по ядерной сделке отводится 15 дней. Срок переговоров может быть продлен консенсусом. В конечном счете, этот процесс может привести к возобновлению против Тегерана санкций, введенных в соответствии с прежними резолюциями ООН. Эти плапы раскритиковала иранская сторона.

Кроме того, в выступлении, которое транслировалось на всю страну, президент Ирана попросил прощения за задержку объявления о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины". "Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - отметил Роухани. Он потребовал от Генштаба и сил ПВО предоставить больше информации об инциденте, а также о проведении расследования по этому поводу.