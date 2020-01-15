Российский теннисист Андрей Рублев, который на прошлой неделе взял титул в Дохе, пробился в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде.

Рублев, посеянный под третьим номером, во втором круге был явно сильнее американца Сэма Куэрри (6:3, 6:3). Теперь победная серия россиянина составляет девять матчей, или 16 сетов. Андрей считает, что психология - ключ к этому успеху.

- Сейчас я чувствую уверенность в себе. Сохранить и укрепить психологическую устойчивость - моя главная задача, - приводит слова Рублева пресс-служба турнира в Аделаиде. - У топ-игроков Федерера, Надаля, Джоковича это качество есть. Мне до них еще далеко. Но потому я и ставлю перед собой такую цель.

Напомним, что Рублев, который занимает 18-е место в рейтинге ATP, в также Даниил Медведев (4) и Карен Хачанов (16) стали сеяными в основной сетке Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" стартует 20 января.