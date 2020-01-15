РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек"

"Российские железные дороги" начали выплачивать компенсации за опоздание скоростных поездов "Ласточка", также, как за опоздание "Сапсана", следует из документов на сайте компании.

"Денежная компенсация за опоздание скоростных поездов "Сапсан" выплачивается на основании Распоряжения ОАО "РЖД" от 25 декабря 2019 г. № 3027р "О выплате денежных компенсаций пассажирам за опоздание поездов "Сапсан" и "Ласточка" 700-й нумерации", - говорится в материалах. В частности, пассажир имеет право получить компенсацию в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта) при опоздании поезда на станцию назначения от 60 минут до 119 минут (включительно). Если поезд опоздает на станцию назначения более, чем на 120 минут (включительно), компенсация составит 50% от стоимости проезда.

Срок рассмотрения претензий пассажиров по выплатам денежных компенсаций составляет 30 дней с даты поступления в компанию. В выплате могут отказать, если опоздание произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, неисправности транспортных средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров и возникшей не по вине РЖД.

Ранее компенсации выплачивались при опоздании поездов "Сапсан" и "Аллегро", теперь к ним добавились поезда "Ласточка", уточняет ТАСС. Для выплаты компенсаций в бюджете РЖД будут предусмотрены средства в размере не менее 1% среднемесячной выручки от перевозок пассажиров поездами "Сапсан", "Аллегро" и "Ласточка" за последние 12 месяцев.