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15.01.2020 20:33
Рубрика: Культура

В Тунисе раскопали самый защищенный город времен Древнего Рима

Текст: Денис Передельский
Фото: Stefanie Holzem / MAP Фото: Stefanie Holzem / MAP
Фото: Stefanie Holzem / MAP

Совместная германо-тунисская археологическая миссия, работающая на острове Джерба у берегов Северной Африки, раскопала и исследовала древний город Менинкс, который более двух тысяч лет назад был одним из самых важных и укрепленных городов.

Информация об открытии появилась на сайте Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Команда под руководством археолога Штефана Риттера обследовала древний город Менинкс в Тунисе и реконструировала его торговые связи в древности.

Это был крупный порт, необычно расположенный и хорошо защищенный. Так, в ходе исследования ученые установили, что прибывшим сюда кораблям необходимо было пройти сложную процедуру.

Фото: iStock
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Сначала судно должно было проплыть по глубокому и широкому каналу, прорытому в неглубокой бухте, а затем, прежде чем приблизиться к самому городу, проплыть по другому каналу, который тянулся параллельно берегу.

После этого корабль пересекал широкую полосу мелководья и только затем мог добраться до деревянных и каменных причалов города. Там многочисленная армия грузчиков разгружала суда и перевозила товары на близлежащие склады.

Менинкс был важным торговым центром во времена Римской империи и имел обширные торговые связи со многими регионами по всему Средиземноморью.

Его планировка тоже была крайне необычной. Установить это позволила магнитометрическая съемка, при помощи которой исследователи смогли составить городскую карту. Анализ оказал, что главные улицы Менинкса шли параллельно береговой линии. Они состояли из домов и коммерческих зданий, а также храмов.

"Мы даже обнаружили хорошо сохранившуюся частную баню, которая датируется Римским имперским периодом, - говорит Риттер. - В ней имелись мозаичные полы, великолепные настенные росписи и ряд скульптур".

Исследование указало и еще на один крайне важный факт:  благополучие этого древнего города зависело исключительно от одного товара - пурпура, весьма популярного в римский период красителя, который получали из морских улиток вида Murex trunculus.

"У нас есть веские основания полагать, что фиолетовый краситель из Менинкса не экспортировался как таковой, а использовался на местном уровне для окрашивания текстильных изделий, которые затем продавались в другие регионы", - говорит Риттер.

Фото: INRAP
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Этот материал ценился весьма высоко и, по-видимому, экспортировался по всему средиземноморскому побережью и за его пределами. В обмен на него жители Менинкса получали импортные продукты питания, вино, прекрасную домашнюю керамику и мрамор из Италии, Испании, Греции, Малой Азии и Египта.

Также установлено, что Менинкс был основан в IV веке до н.э., когда доминирующей силой в данном регионе были карфагеняне. Своего расцвета город достиг в период между I и III веками нашей эры, когда имперский Рим находился на вершине своей власти. В Менинксе работал собственный театр.

Этот город был хорошо защищен от нападения. Гавань была доступна лишь по скрытым под водой каналам, местоположение которых знали только местные лоцманы.

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