Санкции США поддержали российскую нефть в Европе

Санкции США против Ирана поддержали экспорт российской нефти в Европу и страны АТР. Наша страна могла получить в результате их применения и большую выгоду, но выполнение условий соглашения ОПЕК+ и инфраструктурные ограничения не позволили России серьезно нарастить экспорт "черного золота".

В Европу из России поставляется главным образом экспортная нефтяная смесь Urals. По своим характеристикам она лучше всего подходит для большинства европейских нефтеперерабатывающих заводов. Главным конкурентом нашего продукта на этом рынке с давних пор оставалась иранская нефть, которая по качеству была очень близка к российской. Для некоторых европейских стран Иран был даже основным поставщиком "черного золота". Греция еще в 2011 году пыталась полностью перейти на импорт только иранской нефти и готова была вернуться к этой идее после временной отмены экономических ограничений против Ирана, но они были введены вновь. Фактически запреты США убрали с европейского рынка продукт, который мог заместить нашу нефть, например, после аварии на нефтепроводе "Дружба".

"Санкции США, конечно же, помогли России в Европе. Но мы сами не до конца смогли воспользоваться полученным преимуществом", - подчеркнул глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, сокращение добычи по условиям соглашения ОПЕК+ и инцидент с нефтепроводом "Дружба" ограничили возможности России по наращиванию экспорта нефти в Европу. "Кроме того, основным направлением для роста наших поставок нефти сейчас являются страны АТР", - отметил Константин Симонов.

США убрали из Европы нефть, которая могла заменить Urals после аварии на "Дружбе"

Страны АТР санкции США против Ирана затронули в гораздо меньшей степени. Именно на восток пошли основные поставки "черного золота" из Ирана в обход ограничений США. При этом полностью игнорировать их даже Китаю, конечно, не получилось, а торговая война между Пекином и Вашингтоном позволила заместить выпадающие объемы иранских поставок в Китай нефтью из России и Саудовской Аравии. Впрочем, учитывая выход на максимальную мощность российского нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО), можно утверждать, что и без поддержки США Россия увеличила бы экспорт нефти в этом направлении. "На востоке определяющей ролью для экспорта нефти является растущий рынок, в первую очередь, Китая, а не санкции США", - пояснил Константин Симонов.

В результате основную выгоду от антииранских санкций все же получили американские нефтяные компании в Европе, которые на протяжении нескольких лет увеличивают сюда поставки своей нефти. По иронии судьбы, в прошлом году США были вынуждены нарастить закупки российской нефти Urals, поскольку в результате санкций против Венесуэлы на мировом рынке образовался дефицит сернистой и высокосернистой нефти, необходимой для работы американских НПЗ.