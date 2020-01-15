Мужская сборная России по водному поло уступила команде Сербии в первом матче группового этапа чемпионата Европы, который стартовал в Будапеште. Но проиграли наши ватерполисты достойно - 9:13 - и даже заставили титулованных соперников понервничать в третьей четверти.

Главный тренер россиян Сергей Евстигнеев остался доволен таким стартом на турнире. Все-таки нам противостояли олимпийские чемпионы, чемпионы мира и действующие чемпионы Европы.

- Мы неплохо начали матч, что можно считать хорошим знаком в преддверии следующих групповых игр, - приводит слова Евстигнеева пресс-служба Европейской лиги плавания (ЛЕН). - К сожалению, закончить встречу с тем результатом, с которым бы хотелось, не удалось. Но, я думаю, игроки со своей работой справились. Хотя в концовке появилась усталость, поэтому парни не могли забить несколько мячей. Впереди нас ждет еще много матчей. Мы чувствуем, что хорошо готовы к соревнованиям. Будем двигаться к своей цели - выйти из группы.

О настрое на четвертьфинал рассказал и обладатель "серебра" Универсиады-2013, подвижный нападающий Иван Нагаев.

- Для нас было важно доказать, прежде всего самим себе, что мы приехали в Будапешт в хорошей форме - как физической, так и психологической, - отметил Нагаев. - С сербами матч получился напряженным, но мы смогли войти в ритм чемпионата. А это здорово, если мы хотим пробиться в четвертьфинал.

В группе В сборной России еще предстоит встретиться с командами Нидерландов и Румынии. В четвертьфинал напрямую выйдут победители каждой из четырех групп, сборные, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют стыковые матчи в 1/8 финала.

Чемпионат Европы является отборочным на Олимпиаду, куда наша мужская сборная не попадала последние три цикла - 2008, 2012 и 2016. Путевки на Игры-2020 в Токио уже есть у триумфаторов Мировой лиги сербов, а также у чемпионов мира итальянцев и финалистов ЧМ-2019 испанцев. Так что, если эта тройка снова будет на пьедестале, на Игры может поехать команда, занявшая четвертое место. Кроме того, еще пять команд с самым высоким рейтингом отправятся на олимпийский квалификационный турнир, который состоится в марте в Роттердаме.