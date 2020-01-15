Сирийская авиабаза Тифор была атакована беспилотниками и ракетами

В сирийской провинции Хомс авиабаза Тифор подверглась атаке беспилотников, передает РИА Новости сообщение государственного агентства САНА. Система ПВО сработала своевременно и большая часть дронов была сбита.

"Есть сообщения о том, что аэродром Тифор был атакован с беспилотников и ракетами, часть которых была сбита", - подтвердили агентству источники среди военных.

По предварительным данным, база была атакована иностранным военным самолетом, который выпустил ракеты и БПЛА, но его принадлежность не уточняется.