В Польше найден склад оружия исчезнувшего племени ятвягов

Польские археологи при проведении раскопок рядом с городом Сувалки на северо-востоке страны обнаружили средневековое кладбище, на котором было найдено большое количество оружия древних славян.

Как сообщает The History Blog, кладбище датировано XI веком нашей эры. По мнению ученых, оно активно использовалось до XIII века включительно.

Кладбище состояло из многослойных кремационных захоронений. Нашли археологи и остатки погребальных костров, и большое количество погребальных предметов. По мнению исследователей, некрополь принадлежал исчезнувшему племени ятвягов, которых также называли судавами.

В ходе раскопок, а раскопано на данный момент лишь около половины кладбища, археологи нашли более 500 ценных артефактов, в основном оружие: мечи, ножи, наконечники стрел, шпоры, пряжки и элементы конской сбруи.

Кроме того, было найдено несколько тысяч более мелких артефактов. При этом ученые считают, что не менее 1000 артефактов были похищены мародерами до того, как о кладбище стало известно археологам. Поэтому сейчас оно взято под охрану, а находки выставят на обозрение в музее города Сувалки.

Упоминания о ятвягах, проживавших на территории современных Польши, Литвы и Беларуси, встречаются во многих славянских летописях. Они были очень воинственными и часто воевали с русскими и литовскими князьями, но нередко и служили у них в качестве наемников.

Это племя исчезло после кровопролитных войн с Тевтонским орденом. Рыцари в 1422 году завоевали столицу ятвягов. Захваченные у них территории были разделены между тевтонцами, поляками и литовскими князьями.

С тех пор ятвяги начали постепенно исчезать, хотя и считается, что некоторые элементы их этнической принадлежности, языка и культуры сохранялись на протяжении всего XIX века.

История происхождения ятвягов пока мало изучена. По некоторым данным, это племя обрело силу еще в V веке до нашей эры. Что касается археологических памятников, то науке известны каменные курганы этой цивилизации, датированные I веком нашей эры.

А в 1950-х годах в пригороде города Сувалки было обнаружено другое кладбище ятвягов, которое использовалось в период между II и V веками нашей эры. Кстати, при его исследовании также было обнаружено большое количество оружия.