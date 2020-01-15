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15.01.2020 20:26
Рубрика: Общество

Ученые РАН поймали доказательство слияния нейтронных звезд

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Группа астрофизиков из Института космических исследований РАН зафиксировали редчайшее астрофизическое событие - мощный гамма-всплеск в электромагнитном спектре излучения, свидетельствующий о происходящем событии GW 190425.

Гамма-излучение от гравитационно-волнового события GW 190425 было вызвано слиянием нейтронных звезд в компактной двойной системе. Событие зарегистрировано в апреле 2019 года, что было подтверждено несколько дней назад на съезде Американского астрономического общества в Гонолулу.

Фото: iStock
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С того момента за событием велось пристальное наблюдение с помощью гамма-телескопов SPI и IBIS-ISGRI на борту международной орбитальной астрофизической обсерватории INTEGRAL. Но вспышки жесткого излучения, как и гамма-излучения не наблюдались.

Теперь же российские ученые сумели зафиксировать электромагнитную составляющую гравитационно-волнового события - гамма-всплеск GRB 190425, сообщают РИА Новости.

Дело в том, что гравитационно-волновые события фиксируются учеными уже не первый раз, но все они происходили от слияния двойных черных дыр. А вот слияние нейтронных звезд в истории космических исследований регистрируется второй раз. Первое - GW 170817 - произошло при слиянии нейтронных звезд общей массой около 3,4 массы Солнца. Оно привело к гамма-всплеску GRB 170817A, и килоновую AT2017gfo.

К сожалению, никаких оптических доказательств события - послесвечения или вспышки килоновой, обнаружить никому не удалось, несмотря на все предпринятые попытки исследователей космического пространства.

Общество Космос Общество Наука

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