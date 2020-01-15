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15.01.2020 16:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста Соболева из "Крыльев Советов"

Текст: Максим Домчев

Московское "Динамо" достигло договоренности о приобретении форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева. Помимо "бело-голубых" интерес к 22-летнему игрока проявляет другой столичный футбольный клуб - ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат".

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По данным издания, в ближайшее время Соболев, который пропускает первый тренировочный сбор "Крыльев Советов" этой зимой, подпишет личный контракт с "Динамо". ЦСКА готов арендовать нападающего с последующим правом выкупа, однако об окончательной договоренности речи пока не идет.

Соболев перешел в "Крылья Советов" в январе 2018 года из томской "Томи". Вторую половину прошлого сезона он отыграл на правах аренды в красноярском "Енисее". Всего в составе самарской команды форвард 45 матчей и забил 21 мяч, в том числе 10 в текущем сезоне.

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