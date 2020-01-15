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15.01.2020 05:10
Рубрика: В мире

СМИ: Каждый пятый японец страдает от недосыпа

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии почти каждый пятый житель страны спит меньше положенного.

Фото: iStock
В Японии рассказали о вреде чая и кофе

Рост числа страдающих от недосыпа людей в Стране восходящего солнца зафиксировали сотрудники местного министерства здравоохранения, труда и благосостояния, передает телерадиокомпания NHK.

Исследования показали, что в настоящее время около 36,1 процента японских мужчин и 39,6 процента женщин в среднем спят не более шести часов. По сравнению с данными за 2016 год указанный показатель вырос на два процента

Власти островного государства всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией. Недостаток сна негативно отражается на здоровье людей и может привести к серьезным последствиям.

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