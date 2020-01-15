СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II

По мнению британской прессы, герцогиня Сассекская Меган Маркл не захотела общаться с бабушкой своего супруга Елизаветой II. Она, по данным издания Evening Standart, не стала участвовать в запланированных ранее переговорах с королевой.

Сообщается, что в понедельник 13 января королева собрала представителей семьи Виндзоров в Сандрингемском дворце, чтобы обсудить будущее принца Гарри и его супруги, которые недавно отказались от положенных членам королевской семьи привилегий.

Меган Маркл, несмотря на то, что изначально предполагалось ее дистанционное, по телефону, участие в беседе, от общения отказалась.

"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", - передает РИА Новости заявление из информированных источников.

О реакции королевы на этот демарш информации пока нет.