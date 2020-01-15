Собянин вручил премии Москвы лучшим журналистам по итогам 2019 года

Сегодня столичный мэр Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики по результатам 2019 года. Лауреатами стали 19 человек. Среди них и наш коллега - известный журналист, шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц.

На торжественной церемонии в Белом зале мэрии на Тверской глава города сказал: "Без журналистов невозможно представить полноценное функционирование и развитие города. Нельзя представить и коммуникацию с огромным населением Москвы, оценить правильность и своевременность принятия решений". По его словам, взгляды представителей СМИ на разные события могут сильно отличаться друг от друга и от позиции самих столичных властей. Но всех неизменно объединяет любовь к Москве, москвичам и родной стране.

Напомним, премия Москвы журналистам вручается с 2001 года за самые яркие и важные творческие материалы - статьи, заметки, теле- и радиопередачи. Это не обязательно какая-то конкретная работа. Обычно учитывается сумма заслуг перед городом и перед "цехом". Приурочено же награждение приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января. В 2017-м году размер премии был увеличен в пять раз - с 200 тысяч до миллиона рублей. Самых достойных выбирает опытный экспертный совет, в который входят руководители СМИ, авторитетные журналисты и депутаты Мосгородумы. Свои рекомендации они передают в Союз журналистов Москвы, по предложению которого и присуждается премия.

Для Игоря Коца, с которым мы вместе работаем на улице Правды (журнал "Родина", который он возглавляет - это часть "РГ", в конце 2013 года редакции были объединены президентским указом), такое признание стало настоящей неожиданностью. "Я работаю шеф-редактором журнала чуть больше пяти лет. Издание за это время сильно изменилось. Мы его буквально перезапустили. Сейчас это называется модным словом ребрендинг. Теперь это исторический научно-популярный журнал обо всей нашей стране, но Москва присутствует в каждом выпуске", - говорит Коц. История Большого Кремлевского дворца, проведение первой Кремлевской елки, рождение столичных военных песен, правдивые рассказы о панфиловцах, неизвестные факты об Останкинской телебашне - лишь малая часть тем. Но что особенно важно - для каждого материала редакция старается находить редкие архивные кадры, многие из которых вообще печатаются впервые.

"Стараемся передавать историю через живые судьбы наших героев, а не сухими цифрами и фактами. Иначе чем бы мы отличались от "Википедии"?", - продолжает Коц. Еще одно важное событие для "Родины" - с этого года по решению столичного правительства журнал бесплатно получают все московские школы: "Я давно об этом мечтал. Мэр помог дать ход идее и реализовать ее. Так что теперь "Родину" можно найти во всех школьных библиотеках. Для нас это большая ответственность".

Конкретно

Лауреатами премии Москвы в области журналистики по результатам 2019 года стали:

- Сергей Агафонов, главный редактор журнала "Огонёк" АО "Коммерсантъ";

- Сергей Андреев, замдиректора - начальник службы эфира дирекции информационных программ АО "Первый канал";

- Михаил Антонов, ведущий прямого эфира радио "Комсомольская правда";

- Александр Попсуйко, специальный корреспондент отдела московского выпуска газеты "Комсомольская правда";

- Марина Громова, корреспондент дирекции информационной программы "Вести" филиала "ВГТРК" "Телеканал Россия";

- Анна Грушина, главный редактор "Московского журнала" АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва";

- Ясен Засурский, заведующий кафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова;

- Игорь Коц, шеф-редактор журнала "Родина", заместитель главного редактора "Российской газеты";

- Евгений Мартынов, замглавного редактора - заместитель объединенного департамента ТВ и информационных проектов АО "Москва Медиа";

- Андрей Медведев, замдиректора дирекции информационных программ "Вести" филиала "ВГТРК" "Телеканал "Россия";

- Михаил Ростовский, обозреватель при главном редакторе газеты "Московский комсомолец";

- Марина Сезина, замруководителя объединённого департамента ТВ и информационных проектов, руководитель службы социальных медиа АО "Москва Медиа";

- Галина Шейкина, зам руководителя центра анализа развития Москвы АО "Аргументы и факты";

- Матвей Шестаков, специальный корреспондент АО "ТВ Центр";

- Анна Шумилова, замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке АНО "ТВ-Новости";

- Ирина Вьюнова, Александра Рыжкова, Иван Ухин, Татьяна Хан, сотрудники Информационного телеграфного агентства России ИТАР-ТАСС.

В ходе церемонии Собянин так же наградил первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилу Щербину знаком отличия "За безупречную службу городу Москве", а председателя редакционного совета журнала "Наука и религия" Ольгу Брушлинскую - благодарностью мэра Москвы.