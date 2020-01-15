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15.01.2020 21:46
Рубрика: В мире

США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению

Текст: Юрий Чернов
После 13 раундов переговоров США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торговой сделки. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Фото: Evan Vucci/AP Photo Фото: Evan Vucci/AP Photo
Фото: Evan Vucci/AP Photo

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки между Вашингтоном и Пекином открывает новую главу в отношениях между двумя странами. При этом он уточнил, что разногласия между США и Китаем продолжат существовать.

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"Мы осознаем, что разногласия останутся между нашими странами, но сегодня начало новой главы в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира", - цитирует Пенса корреспондент ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, соглашение предусматривает, что Китай закупит у США промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов долларов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов долларов. Кроме того, в ближайшие два года Пекин обязуется потратить еще 35-40 миллиардов на услуги. Пекин также пообещал повысить защиту в области авторских прав.

Некоторые детали сделки пока что остаются неизвестными. При этом ранее сообщалось, что Вашингтон не отменит пошлины на некоторые товары из Поднебесной. Это делается якобы для того, чтобы в американской администрации убедились в том, что Китай не отойдет от взятых на себя обязательств, прописанных в первой фазе торгового соглашения. Также уточняется, что США готовы накладывать новые пошлины на товары из КНР в случае нарушения Пекином условий торговой сделки по ее первой фазе.

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