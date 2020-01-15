США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - заявил зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Ирака возобновили переговоры с Москвой о приобретении республикой систем С-400. Консультации начались в связи с возможностью вывода американских войск из страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.