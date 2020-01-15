Всероссийская федерация волейбола обнародовала расширенный список кандидатов в мужскую сборную страны на олимпийский сезон-2020. Если точнее, то опубликованы фамилии спортсменов из клубов нашего чемпионата, централизованно прошедших обязательное для сборников углубленное медицинское обследование (УМО). Плюс в ВФВ пояснили, кто есть в числе кандидатов из зарубежных команд, - их двое.

Сборники встретились и прошли УМО, воспользовавшись паузой в Суперлиге, связанной с проведением турниров континентальной олимпийской квалификации. Выиграть путевку в Токио своим командам в январе помогли французский доигровщик казанского "Зенита" Эрвин Нгапет и его канадский коллега по амплуа из столичного "Динамо" Стивен Маар. Также бились за билеты в Японию, но безуспешно, немецкий диагональный питерского "Зенита" Георг Грозер, бельгийский доигровщик "Динамо" Сэм Деру, сербы Дражен Лубурич ("Белогорье") и Марко Ивович (новосибирский "Локомотив"), болгары Цветан Соколов ("Зенит-Казань") и Светослав Гоцев ("Урал", Уфа).

Россиян эти баталии волновали мало, ведь наша команда квалифицировалась в Токио еще в августе прошлого года, выиграв прошедший в Санкт-Петербурге турнир одной из шести групп мирового отбора.

Так что настало время думать об Олимпиаде. В Японию отправятся 14 наших волейболистов, а кандидатов в списке рулевого Туомаса Саммелвуо - 32. Зарубежные клубы представляют триумфаторы Лондона-2012 связующий Сергей Гранкин ("Берлин", Германия) и 218-сантиметровый Дмитрий Мусэрский ("Сантори Санбердс", Япония).

Вот кто в списке Саммелвуо из Суперлиги: связующие - Кобзарь ("Кузбасс"), Бутько ("Зенит" Кз), Д.Ковалев ("Урал"), Панков ("Динамо"), Абаев ("Локомотив"); диагональные - Михайлов ("Зенит" Кз), Полетаев ("Кузбасс"), Жигалов ("Динамо"), Абаев ("Локомотив"); блокирующие - Вольвич, Кононов (оба - "Зенит" Кз), Куркаев, Лызик (оба - "Локомотив"), Филиппов, И. Яковлев (оба - "Зенит" СПб), Тавасиев ("Кузбасс"), Власов ("Динамо"); доигровщики - Д.Волков, Клюка, Богдан (все - Факел"), Фед. Воронков ("Зенит" Кз), Семышев ("Белогорье"), Подлесных ("Кузбасс"), Савин ("Локомотив"), Урсов ("Зенит" СПб), Бережко ("Динамо"); либеро - В. Голубев ("Зенит" Кз), Андреев ("Зенит" СПб), Е. Баранов ("Динамо" М), Мелкозеров (АСК).