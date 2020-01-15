На мобильных платформах Android и iOS состоялся релиз бесплатного милитари-шутера Warface: Global Operations, который выступает в том же жанре, что и суперуспешная Call of Duty: Mobile.

По заверениям авторов, игроков ждут динамичные бои, лёгкое в освоении управление и графика уровня ПК-игр на высоко детализированных полях боя от маленьких арен до лесных просторов.

Портативная Warface имеет много общего со "старшей" версией, но специально заточена под быстрые матчи на смартфонах - буквально на бегу.

Обещана глубокая кастомизация персонажей при помощи десятков элементов экипировки и костюмов.