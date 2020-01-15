Ученые обнаружили неизвестные объекты в центре Млечного пути

Помимо новых звезд и черных дыр в букет неразгаданных до сир пор тайн галактического пространства високосный год добавил еще несколько любопытных загадок. Американские астрономы на побережье Тихого океана, в частности, нашли сразу шесть объектов неизвестной науке природы. Во-первых, все они сгруппировались в окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре Галактики. А во-вторых, они смущают исследователей своими не типичными характеристиками. С одной стороны, ведут себя, вроде, как звезды, а по своему облику больше похожи на облака из смеси пыли и газа.

Об очередном астрофизическом парадоксе сообщает пресс-служба университета в Лос-Анджелесе со ссылкой на сенсационную статью в журнале Nature.

По гипотезе, которую уже озвучили американские ученые, речь может идти о "двойных звездах, которые слились друг с другом под действием силы притяжения сверхмассивной черной дыры". Астрофизик Андреа Гез даже допускает, что и другие звезды непонятного происхождения, открытые за последние годы, возникли в ходе подобных слияний.

В центре всех галактик, по его представлению, может обитать одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Стрелец А*, удаленная от Земли на 26 тысяч световых лет и превосходящая Солнце по массе предположительно в четыре миллиона раз. Ее окружают несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящих на опасном расстоянии от нее. Два подобных объекта, получивших названия G1 и G2, были открыты около десяти лет назад незадолго до их сближения со сверхмассивной черной дырой. Это и позволило тогда исследователям проследить за их полетом мимо этого объекта.

Правда, вопреки ожиданиям экспериментаторов, оба этих скопления материи не распались под воздействием притяжения Стрельца А*. Вот это и заставило их предположить о том, что объекты не являются облаками газа, а имеют совершенно иную природу. Они могут, например, быть формирующимися зародышами звезд, скрытыми под толстой "шубой" из газа и пыли.

Гез и ее коллеги, сообщает ТАСС, попытались раскрыть природу этих облаков газа, изучая данные, которые собирали их коллеги с Гавайских островов, наблюдавшие за центром Галактики на протяжении 13 лет при помощи инфракрасного телескопа, установленного в обсерватории имени Кека.

Анализируя снимки, авторы статьи сделали неожиданное открытие. Рядом со сверхмассивной черной дырой они обнаружили еще четыре скопления материи, почти неотличимые по облику и структуре от облаков газа G1 и G2. По этой причине астрономы выделили их в отдельный класс небесных тел - G-объектов. Все они находятся на дистанции в 1,2 триллиона километров от черной дыры, что примерно равно расстоянию, которое свет проходит за 48 дней полета через космос.

И хотя природа плотных скоплений газа до конца не ясна, американские ученые не исключают, опираясь на определенные особенности в структуре спектра всех шести обнаруженных объектов, что они представляют собой "обломки" двойных звезд, столкнувшихся друг с другом под действием притяжения черной дыры.

Аргументами в пользу этой гипотезы они считают тот факт, что орбиты всех шести объектов очень сильно отличаются друг от друга. А это, утверждают астрофизики, указывает на то, что они возникли под действием одного и того же механизма, но родились в разных местах и в разные астрономические эпохи. Дальнейшее изучение новых объектов, надеется Гез, прояснит их природу и поможет понять, какую роль они играют в жизни центральных регионов галактик и пополнении запасов материи, окружающих сверхмассивные черные дыры.

А, кроме того, это позволит понять, когда проснется Стрелец А* и как его пробуждение повлияет на жизнь нашей Солнечной системы, размышляют авторы публикации.