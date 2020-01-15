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15.01.2020 23:46
Рубрика: Культура

Уитни Хьюстон, Depeche Mode и T.Rex включат в Зал Славы рок-н-ролла

Текст: Александр Алексеев
Победители в зрительском голосовании на включение в Зал Славы рок-н-ролла в 2020 году были названы 15 января. Это певица Уитни Хьюстон, рэпер Notorius B.I.G., группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T.Rex и Doobie Brothers. А номинированные Motorhead, Judas Priest и Kraftwerk в число самых любимых и желанных для меломанов, к удивлению критиков не попали…
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

35-я ежегодная церемония состоится 2 мая в американском городе Кливленде, где и находятся Музей и Зал славы рок-н-ролла. Если в предыдущие годы с победой поздравляли, как правило, пятерых, то теперь их уже шестеро. У каждого первая запись была выпущена 25 лет назад или раньше, что и является обязательным условием для включения в Зал Славы рок-н-ролла.

Фото: Предоставлены концертным агентством T.C.I. EVENTIM LIVE
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Традиционно во время церемонии выступают главные герои вечера. Поэтому стоит ждать праздничного концерта ныне здравствующих Depeche Mode, Doobie Brothers и Nine Inch Nails (как правило, это 30-40 минутный сет, составленный из главных хитов исполнителей). А также трибьют-концерта в честь тех, кто будет введен в Зал Славы рок-н-ролла посмертно. Очевидно, на торжества будут приглашены члены семей покойных ныне Уитни Хьюстон, рэпера Notorious B.I.G. и музыкантов T.Rex (трое из четырех участников группы, включая певца и гитариста Марка Болана, уже ушли из жизни).

После завершения церемонии победители предоставят Залу Славы рок-н-ролла экспонаты, связанные с их карьерой. Как правило, это гитары, афиши, концертные костюмы, "золотые диски", предметы быта… А с 3 мая их смогут увидеть уже все посетители-экскурсанты, ради этого приезжающие в Кливленд из разных стран мира.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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