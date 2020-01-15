Украина попросила Иран передать ей черные ящики сбитого Boeing

Украина обратилась к властям Ирана с просьбой о передаче украинским правоохранительным органам бортовых самописцев с самолета Boeing 737, потерпевшего крушение 8 января. В сообщении, размещенном на сайте Офиса генпрокурора Украины говорится, что соответствующий "запрос о правовой помощи" направлен в компетентные органы Ирана.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.