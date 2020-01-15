В 2020 году "Роскосмос" поставит Минобороны две ракеты "Ангара"

Как уточнили в госкорпорации, запланированы необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены "Ангары" до рыночной за счет запуска серийного производства ракеты в Омске. После выхода на проектную мощность предприятие, как планируется, будет делать в год восемь ракет "Ангара-А5" (включая пилотируемую версию) и две ракеты "Ангара-1.2" легкого класса. В "Роскосмосе" подчеркнули, что за производством "Ангары" осуществляется жесткий контроль.

Вместе с тем до налаживания серийного производства этих ракет часть нагрузок будет выводиться на орбиту при помощи носителей "Протон-М". Эксплуатация "Протонов" прекратится в 2024 году.

Напомним: "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных ее преимуществ - экологически чистые компоненты топлива. Пока осуществлено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара- А5" - в декабре того же года.

Ранее в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что "Роскосмос" решил запустить спутник связи "Экспресс-АМУ4" на орбиту не на новой ракете-носителе "Ангаре-А5", а на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. До этого гендиректор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров заявил, что запуск данного аппарата, согласно Федеральной космической программе, планируется провести на "Ангаре-А5" с космодрома Восточный - пишут РИА Новости.