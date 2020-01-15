В Иране изучают версию внешнего воздействия в связи с крушением Boeing

В Иране не исключают, что действия иранских сил ПВО, которые по ошибке сбили Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", могли быть спровоцированы внешним воздействием. С таким заявлением выступил заместитель начальника генштаба ИРИ Али Абдаллахи.

"Мы изучаем версию возможного внешнего воздействия на нашу систему ПВО. Расследование пока продолжается и необходимо дождаться окончательных выводов следствия",- приводит слова военного агентство Fars.

При этом Абдаллахи отметил, что специалисты иранской армии также анализируют вероятность применения США электронных помех в момент пролета украинского самолета недалеко от объекта КСИР под Тегераном.

"Предварительный анализ показал, что электронные помехи со стороны США в привязке к происшествию с лайнером маловероятны. У нас создана группа специалистов в области электронной борьбы и кибербезопасности для соответствующего расследования", - заявил иранский генерал.

Ранее стало известно, что представители Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали местного гражданина, разместившего в интернете видео с попаданием ракеты в украинский Boeing. В настоящее время ведется его допрос.