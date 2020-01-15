В Иране опознаны около 150 жертв катастрофы украинского Boeing

Специалистам Ирана к настоящему времени удалось идентифицировать останки 148 пассажиров и членов экипажа, погибших в катастрофе самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". Об этом говорится в распространенном сообщении Организации судебной медицины ИРИ.

По ее данным, личности погибших опознаны благодаря предоставленным родственниками образцам ДНК. Останки 57 жертв трагедии переданы их родным.

Напомним, что восьмого января в результате падения сбитого по ошибке иранскими средствами ПВО украинского лайнера погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана.