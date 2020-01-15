В Китае покажут масштабный новогодний гала-концерт

Китай готовит масштабный гала-концерт к Новому году по лунному календарю, который на этот раз наступает в ночь с 24 на 25 января. Первая репетиция концерта состоялась 14 января в 1-й студии Медиакорпорации Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Телевизионный новогодний концерт 2020 года, по замыслу организаторов и режиссеров, расскажет об улучшении жизни в стране, одновременно затронув такие проблемы, как растущий стресс на работе и борьба с формализмом и бюрократизмом.

В этом году новогодний концерт будет транслироваться из центральной студии в Пекине и площадок в таких регионах КНР, как "Большой залив", объединяющий провинцию Гуандун и специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.

В этом году на новогоднем гала-концерте будет применена технология "летающий экран", которая позволяет создать обзор на 360 градусов. Кроме того, будут применены технологии связи пятого поколения 5G, высокого разрешения 8K и виртуальной реальности.